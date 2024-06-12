Почти вдвое дешевле, чем в Украине: блогер показал обзор с авторынка в Германии (видео)

В Германии сейчас можно найти транспортное средство на любой вкус и бюджет, причем зачастую речь идет об автомобилях именитых европейских брендов

В то время как купить хорошее авто в Украине практически нереально уже даже за 8 тыс. долларов, в Германии можно приобрести машины разных марок и моделей по поистине бросовым ценам. На местных авторынках появляется все больше отличных предложений по продаже автомобилей в хорошем техническом состоянии за небольшие деньги.

Автоблогер показал видео с одной из площадок немецкого авторынка. Подобные модели на украинских сайтах стоят уже значительно дороже

Citroen Picasso

Начнем с Citroen Picasso 2010 года выпуска с двигателем 1.6 на 120 лошадиных сил и пробегом 132 000 км. Цена составляет 3900 евро. Автомобиль оснащен тканевым салоном, механической коробкой передач и комплектом колес на стальных дисках. Резина требует замены.

Skoda Octavia Combi

Следующая модель — Skoda Octavia Combi с легкосплавными дисками и летней резиной. Выпущена в июле 2007 года, пробег 255 000 км. Под капотом 1.9-литровый дизельный двигатель. Цена — 2950 евро. Салон тканевый, механическая коробка передач, раздельный климат-контроль, подогревы сидений и пластиковый мультируль. Состояние салона неплохое, есть комплект колес.

Renault Scenic

Renault Scenic 2011 года с двигателем 1.4 на 131 лошадиную силу предлагается за 3300 евро. Бензиновый мотор, комбинированный салон из кожи и ткани, механическая коробка передач, раздельный климат-контроль, навигация, кожаный мультируль и задние датчики парковки. Бампер требует покраски, но салон в хорошем состоянии.

Citroen C3

Компактный Citroen C3 2018 года с бензиновым двигателем 1.2 (82 л.с.) и пробегом 141 000 км. Цена составляет 9900 евро. Автомобиль оборудован системой слежения за полосой движения, тканевым салоном, механической коробкой передач, кондиционером, пластиковым мультирулем и задними парктрониками. В комплекте идет летняя резина. Салон в идеальном состоянии.

Audi A3

Представительский седан Audi A3 2014 года с дизельным 2.0 (150 л.с.) мотором предлагается за 8999 евро. Пробег – 204 000 км. Автомобиль радует бесключевым доступом, хром-пакетом, комбинированным салоном из кожи и ткани, 6-ступенчатой механикой, навигацией, кожаным мультирулем и задними парктрониками. Состояние хорошее.

Другие интересные модели

На площадке также представлены Skoda Yeti 2009 года с дизельным двигателем 2.0 (110 л.с.) за 5999 евро, Volkswagen Touran 2006 года с дизелем 1.9 (105 л.с.) за 2900 евро, Fiat Tipo 2020 года с бензиновым мотором 1.4 (95 л.с.) за 9990 евро и многие другие автомобили различных марок и годов выпуска.

Ранее "Телеграф" писал об авто, которые ржавеют быстрее других. В список попали всенародно любимые модели.