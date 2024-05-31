На шаг поближе к пустым заправкам? Известная сеть АЗС заявила о резком сокращении продаж из-за мобилизации

Все из-за мобилизации

Украинцы стали меньше покупать горючее. Снижение объема продаж было замечено еще в начале войны, но тогда на это были свои причины. Сейчас это мобилизация.

В первую неделю после начала действия закона о мобилизации продажи горючего на АЗС ОККО упали на 12-15%. Насколько сильно — зависит от региона, говорит Василий Даниляк, СЕО группы. Речь идет о розничной продаже горючего, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, после первоначального падения, реализация горючего на АЗК ОККО выросла на 4%. Однако с начала полномасштабного вторжения России украинский топливный рынок в целом сократился на 25%, а в течение первого года – на 32%.

Василий Даниляк отметил, что из-за массового выезда украинцев за границу группа не видит перспектив для значительного расширения деятельности на рынке B2C (бизнес для потребителя). Поэтому перспектив для создания новых рабочих мест нет.

На самом деле эксперты бьют тревогу уже несколько месяцев, ведь с начала года в Украине опустели заправки. Продажи сейчас очень плохие, ведь кошмарят ТЦК, говорит Дмитрий Леушкин, бывший владелец АЗС "Прайм". Поэтому закон о мобилизации не первая, но и одна из основных предпосылок сокращения рынка горючего в Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что за заброшенные за границей фуры заплатят обычные украинцы. Эта ситуация отрицательно скажется на цене горючего.