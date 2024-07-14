Незваные пассажиры: 10 видов насекомых, которые могут незаметно поселиться в вашем автомобиле

В салоне авто могут завестись насекомые и даже змеи.

Казалось бы, автомобиль – это надежная защита от всяческих насекомых и других мелких существ. Однако на самом деле ваш автомобиль может стать уютным домом для многих незваных гостей. Они не только прилипают к капоту, бамперу и лобовому стеклу авто, но и могут залезать в салон.

Разнообразные насекомые способны проникнуть в самые неожиданные места вашего транспортного средства. Эти маленькие пассажиры не только создают дискомфорт, но и могут нанести вред вашему авто. Рассказываем, где чаще всего они прячутся.

Муравьи

Эти трудолюбивые насекомые часто попадают в салон через мельчайшие щели. Их завлекают остатки еды и сладких напитков. Муравьи могут быстро размножиться, образуя целые колонии.

Тараканы

К сожалению, эти живущие существа тоже способны поселиться даже в вашем автомобиле. Они любят темные, влажные места и могут питаться почти чем угодно.

Осы и шершни

Эти насекомые иногда строят свои гнезда в разных тайных местах автомобиля – под капотом, в багажнике или даже в вентиляционных отверстиях. Такие случаи не редки.

Моль

Мы привыкли ассоциировать моль со шкафами, но она может завестись и в автомобиле, повреждая текстильную обивку и коврики. Согласитесь, это очень неприятно.

Блохи

Если вы часто перевозите домашних животных, есть риск, что блохи поселятся в вашем автомобиле. Они могут долго выживать без хозяина, прячась в ковриках и обивке. То же касается человеческих вшей и постельных клопов.

Жуки-короеды

Эти вредители могут проникнуть через деревянные элементы в салоне автомобиля, особенно если речь идет о старых моделях или ретро-автомобилях. Однако это редкость.

Пауки. Хотя технически они не насекомые, пауки часто заселяют автомобили, особенно если они долго стоят без движения. Они плетут паутину в углах салона и под капотом.

Мошки и комары

Эти мелкие летающие насекомые могут залететь через открытые окна и оставаться в салоне на время. Особенно часто это происходит, если есть источники влаги.

Пчелы

В редких случаях пчелы могут построить улей в скрытых полостях автомобиля. Особенно часто это происходит, если машину оставили на улице на длительный срок.

Чтобы предотвратить появление этих незваных гостей, важно регулярно убирать в автомобиле, не оставлять в нем пищу и напитки, а также периодически проверять скрытые места на наличие насекомых или их гнезд. Особое внимание следует уделять автомобилям, долго стоящим без движения.

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