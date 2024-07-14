Незвані пасажири: 10 видів комах, які можуть непомітно поселитись у вашому авто

В салоні авто можуть завестись комахи, і навіть змії

Здавалося б, автомобіль — це надійний захист від усіляких комах та інших дрібних істот. Проте насправді ваша автівка може стати затишною домівкою для багатьох непроханих гостей. Вони не лише прилипають до капота, бампера та лобового скла авто, але й можуть залазити в салон.

Різноманітні комахи здатні проникнути у найнесподіваніші місця вашого транспортного засобу. Ці маленькі пасажири не лише створюють дискомфорт, але й можуть завдати шкоди вашому авто. Розповідаємо, де найчастіше вони ховаються.

Мурахи

Ці працьовиті комахи часто потрапляють до салону через найдрібніші щілини. Їх приваблюють залишки їжі та солодких напоїв. Мурахи можуть швидко розмножитися, утворюючи цілі колонії.

Таргани

На жаль, ці живучі істоти також здатні оселитися навіть у вашому автомобілі. Вони полюбляють темні, вологі місця і можуть харчуватися майже будь-чим.

Оси та шершні

Ці комахи іноді будують свої гнізда в різних таємних місцях автомобіля — під капотом, у багажнику чи навіть у вентиляційних отворах.

Міль

Ми звикли асоціювати міль із шафами, але вона може завестися і в автомобілі, пошкоджуючи текстильну оббивку та килимки. Погодьтесь, це дуже неприємно.

Блохи

Якщо ви часто перевозите домашніх тварин, є ризик, що блохи оселяться у вашому авто. Вони можуть довго виживати без господаря, ховаючись у килимках та оббивці. Те ж саме стосується людських вошей та постільних клопів.

Жуки-короїди

Ці шкідники можуть проникнути через дерев'яні елементи в салоні автомобіля, особливо якщо йдеться про старі моделі чи ретро-автомобілі. Проте це рідкість.

Павуки. Хоча технічно вони не комахи, павуки часто заселяють автомобілі, особливо якщо ті довго стоять без руху. Вони плетуть павутиння в кутках салону та під капотом.

Мошки та комарі

Ці дрібні літаючі комахи можуть залетіти через відкриті вікна і залишатися в салоні на певний час. Особливо часто це стається, якщо там є джерела вологи.

Бджоли

У рідкісних випадках бджоли можуть побудувати вулик у прихованих порожнинах автомобіля. Особливо часто це стається, якщо машину залишили на вулиці на тривалий термін.

Щоб запобігти появі цих непроханих гостей, важливо регулярно прибирати в автомобілі, не залишати в ньому їжу та напої, а також періодично перевіряти приховані місця на наявність комах чи їхніх гнізд. Особливу увагу слід приділяти автомобілям, які довго стоять без руху.

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