Коли зарядка має значення: як подовжити термін служби акумулятора "електрички"

Ці прості кроки допоможуть зберегти ефективність акумулятора

З кожним роком електромобілі стають все популярнішими в Україні. І хоча проблем із зарядкою виникає все менше, багато власників цих транспортних засобів стикаються з питанням: як зберегти батарею в хорошому стані якомога довше?

Експерти поділилися корисними порадами щодо правильної зарядки. Вони допоможуть максимально продовжити термін служби акумулятора вашого електрокара.

Оптимальний рівень заряду

Фахівці рекомендують підтримувати рівень заряду батареї між 20% і 80%. Це допомагає уникнути надмірного навантаження на акумулятор, яке виникає при повній зарядці або повному розряді.

Обмеження швидкої зарядки

Хоча швидкі зарядні станції зручні, регулярне їх використання може негативно вплинути на довговічність батареї. Експерти радять використовувати повільну зарядку вдома, коли це можливо, і звертатися до швидкої зарядки лише в разі необхідності.

Планування зарядки

Якщо ваш електромобіль має функцію планування зарядки, використовуйте її. Це дозволяє уникнути ситуацій, коли автомобіль довго стоїть повністю зарядженим, що може призвести до деградації батареї.

Температурний режим

Екстремальні температури можуть негативно впливати на батарею. По можливості, паркуйте автомобіль у затінку влітку і в гаражі взимку. Також уникайте зарядки при дуже високих або низьких температурах.

Регулярне використання

Регулярне використання електромобіля допомагає підтримувати батарею в хорошому стані. Якщо ви не плануєте користуватися автомобілем тривалий час, залиште батарею зарядженою приблизно на 50%.

Оновлення програмного забезпечення

Не забувайте регулярно оновлювати програмне забезпечення вашого електромобіля. Виробники часто випускають оновлення, які можуть покращити управління батареєю та її продуктивність.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете значно продовжити термін служби батареї електромобіля, зберігаючи її ефективність протягом багатьох років. Пам'ятайте, що правильний догляд за батареєю — це ключ до довгострокової експлуатації вашого електрокара.

Раніше "Телеграф" писав, що електромобілі виявились не такими надійними, як здавалось. Вони все ще поступаються звичайним автомобілям з бензиновими чи дизельними двигунами.