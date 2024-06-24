Такого не видели уже несколько месяцев: в Украине резко подорожал один вид топлива

Рост цены дизтоплива в группе мгновенно отразился на стоимости горючего на АЗС

В Украине ощутимо выросла цена на дизельное топливо. И дело совсем не в повышении акцизов, которое недавно с третьего раза едва протянула Верховная Рада.

Цифры на стелах автозаправочных станций постоянно растут. Этому предшествовал рост мелкооптовой цены в Украине, которые достигли 45 гривен за литр. И это показатели, которые мы видели еще в апреле. Об этом пишет Enkor.

Чем вызван рост дизтоплива

Всего за три дня — с 17 по 20 июня — на внешнем рынке топливо подорожало на 0,73 гривны за литр, а с начала июня — более чем на 3 гривны. Хотя гривня немного укрепилась — последний опубликованный показатель (21 июня) находится на уровне начала месяца. Это 40,45 грн. за доллар.

Рост цен на внешнем рынке сразу отразился на цене для конечного потребителя. Однако всего на 50%. Оптовики закупают дизтопливо на терминалах Дуная. Всего за неделю здесь стоимость выросла с 41,5 до 43,60 гривен за литр. В первой половине минувшей недели цена увеличивалась постепенно, отражая изменения в котировках. Но больше всего она подскочила в четверг, 20 июня. На это повлияли действия одного из трейдеров. Поэтому другие также пересмотрели свои цены.

На западе цены еще выше – они стартуют от 43,70 и достигают 46,09 гривны за литр. И это несмотря на то, что особого спроса нет. На рынке дизтоплива профицит, его сбыт происходит в среднем где-то за неделю. Но трейдеры все равно увеличивают поставки продукта. Больше всего из Греции, Венгрии и Словении.

Ранее польско-литовская компания Orlen Lietuva заявила, что на этой неделе топливо изготовителя вырастет в стоимости до 39,5 долларов за тонну. Потому украинские компании мгновенно отреагировали на это заявление, прибавив к цене от 1,2 до 1,6 гривны.

Ранее "Телеграф" также писал, что полиция разоблачила преступную группу железнодорожников-воров. Они нанесли ущерб на полмиллиарда гривен.