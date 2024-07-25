Кому должен дать дорогу водитель синего авто в этом случае: запутанная задача по ПДД (видео)

Правильный ответ знают не все

На дороге ежедневно могут возникнуть ситуации, которые озадачивают даже опытных водителей. Одно из таких — взаимодействие автомобилей и трамваев на дороге. Особенно сложно бывает, когда траектории движения пересекаются вне перекрестка.

Сегодня рассмотрим любопытный случай, который поможет лучше понять правила дорожного движения и приоритеты на дороге. Эта задача, которая подготовила ресурс "По правилам", не только проверит ваши знания, но и научит правильно действовать в подобных ситуациях.

Ситуация на дороге

Представьте себе: вы за рулем синего автомобиля, который двигается прямо. Вдруг видите, что с двух разных сторон к вам приближаются трамваи – красный и желтый. Оба поворачивают направо, но их пути не пересекаются между собой. Однако они пересекают вашу траекторию движения. На участке нет ни светофора, ни знаков приоритета. Единственный знак, который вы видите — 1.20 "Перекресток с трамвайной колеей".

Что говорит закон?

В таких случаях следует обратиться к Правилам дорожного движения. Ключевым здесь является пункт 17.3, регулирующий взаимодействие трамваев и других транспортных средств вне перекрестков. Согласно этому пункту, трамвай имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, за исключением ситуаций, когда он выезжает из депо.

Правильный ответ

Учитывая вышеупомянутое правило, водитель синего автомобиля должен уступить дорогу обоим трамваям. Поскольку трамваи из депо не выезжают, у них есть приоритет.

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