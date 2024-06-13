Конфискация прав на 7 лет и штраф 40 тысяч: украинцам напомнили, за какое нарушение ПДД жестко наказывают

Будьте осторожны и не наступайте на чужие грабли

Управление автомобилем без водительского удостоверения может обернуться серьезными последствиями для нарушителей. За это правонарушение предусмотрен штраф от 425 до 40 800 гривен, лишение права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 7 лет.

А в отдельных случаях – даже изъятие автомобиля. "Телеграф" со ссылкой на полицию Тернопольщины напоминает детали.

За что могут забрать права на срок до 7 лет

В Тернопольской области за сутки обнаружили двух водителей, которые сели за руль без необходимых документов. Оба случая демонстрируют, насколько легкомысленно некоторые граждане относятся к запрету на управление транспортными средствами.

В пресс-службе полиции Тернопольщины рассказали о водителе Peugeot Partner, которого остановили пятый раз за последние семь месяцев. Мужчина не только управлял автомобилем без прав, но и находился в состоянии алкогольного опьянения. Оказалось, что еще в феврале 2022 года суд лишил его прав управления на 10 лет, однако он продолжал игнорировать это решение.

Другой случай касается 29-летнего жителя села Лозы. Несмотря на пятилетний запрет на управление транспортными средствами, он сел за руль Audi A4. Полицейские открыли уголовное производство по статье 382 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает штраф до 17 000 гривен или лишение свободы сроком до трех лет за умышленное неисполнение решения суда.

Правоохранители напоминают, что информация о нарушителях и их автомобилях вносится в специальный портал Нацполиции. Поэтому каждый водитель должен иметь при себе полный комплект документов: свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис и водительское удостоверение.

Эти случаи подчеркивают важность соблюдения правил дорожного движения и уважения судебных решений. Водители должны отдавать себе отчет, что управление автомобилем — это не только право, но и ответственность перед законом и другими участниками дорожного движения.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Прикарпатье перевозчика оштрафовали на 51 тысячу гривен. Это один из самых больших штрафов.