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Топ-5 классных авто до 4000 долларов, которые можно найти на украинском авторынке

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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За эти деньги можно купить неплохие авто
За эти деньги можно купить неплохие авто. Фото Сгенерировано ИИ (Телеграф)

Встречаются также экземпляры из АКПП

Авторынок Украины предлагает немало интересных вариантов для ищущих надежное авто по доступной цене. Даже с ограниченным бюджетом до 4000 долларов можно найти достойные предложения от проверенных производителей.

Эти автомобили, хоть и не новые, но все еще способны служить верой и правдой при условии надлежащего ухода. Рассмотрим пятерку моделей, которые следует учесть, ища авто в этом ценовом диапазоне на украинском рынке.

Kia Cerato: надежный корейский седан

Kia Cerato 2008 выпуска первого поколения предлагается за 3999 долларов. Пробег этого экземпляра составляет 228 тысяч километров. Cerato известен своей надежностью и экономичностью, что делает его привлекательным вариантом для городских поездок.

Renault Kangoo: практический помощник

За 3950 долларов можно приобрести Renault Kangoo 2001 года. Этот автомобиль первого поколения оснащен 1.9-литровым дизельным двигателем мощностью 80 лошадиных сил. Пробег составляет 255 тысяч километров. Kangoo ценится за свою функциональность и емкость.

Toyota Yaris: компактный и экономичный

Toyota Yaris 2006 второго поколения предлагается за 3990 долларов. Пробег этого авто — 257 тысяч километров. Yaris славится своей надежностью, экономичностью и маневренностью, что делает его идеальным для городских условий.

Skoda Fabia: европейское качество

Skoda Fabia 2007 года второго поколения доступна за 3999 долларов. Пробег составляет 294 тысяч километров. Fabia сочетает в себе качество европейского автопроизводителя с доступностью, предлагая комфортную езду и низкие эксплуатационные расходы.

Audi A6: премиум по доступной цене

Audi A6 2004 года выпуску поколения C6/4F предлагается за 3999 долларов. Этот экземпляр имеет пробег 350 тысяч километров и оснащен автоматической коробкой передач. A6 – это возможность приобщиться к премиум сегменту за относительно небольшие деньги.

Напомним, также ранее "Телеграф" рассказывал о 10 автомобилях с самым низким расходом топлива. Речь идет о ТС с бензиновым двигателем.

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