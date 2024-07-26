Топ-5 классных авто до 4000 долларов, которые можно найти на украинском авторынке

Встречаются также экземпляры из АКПП

Авторынок Украины предлагает немало интересных вариантов для ищущих надежное авто по доступной цене. Даже с ограниченным бюджетом до 4000 долларов можно найти достойные предложения от проверенных производителей.

Эти автомобили, хоть и не новые, но все еще способны служить верой и правдой при условии надлежащего ухода. Рассмотрим пятерку моделей, которые следует учесть, ища авто в этом ценовом диапазоне на украинском рынке.

Kia Cerato: надежный корейский седан

Kia Cerato 2008 выпуска первого поколения предлагается за 3999 долларов. Пробег этого экземпляра составляет 228 тысяч километров. Cerato известен своей надежностью и экономичностью, что делает его привлекательным вариантом для городских поездок.

Renault Kangoo: практический помощник

За 3950 долларов можно приобрести Renault Kangoo 2001 года. Этот автомобиль первого поколения оснащен 1.9-литровым дизельным двигателем мощностью 80 лошадиных сил. Пробег составляет 255 тысяч километров. Kangoo ценится за свою функциональность и емкость.

Toyota Yaris: компактный и экономичный

Toyota Yaris 2006 второго поколения предлагается за 3990 долларов. Пробег этого авто — 257 тысяч километров. Yaris славится своей надежностью, экономичностью и маневренностью, что делает его идеальным для городских условий.

Skoda Fabia: европейское качество

Skoda Fabia 2007 года второго поколения доступна за 3999 долларов. Пробег составляет 294 тысяч километров. Fabia сочетает в себе качество европейского автопроизводителя с доступностью, предлагая комфортную езду и низкие эксплуатационные расходы.

Audi A6: премиум по доступной цене

Audi A6 2004 года выпуску поколения C6/4F предлагается за 3999 долларов. Этот экземпляр имеет пробег 350 тысяч километров и оснащен автоматической коробкой передач. A6 – это возможность приобщиться к премиум сегменту за относительно небольшие деньги.

Напомним, также ранее "Телеграф" рассказывал о 10 автомобилях с самым низким расходом топлива. Речь идет о ТС с бензиновым двигателем.