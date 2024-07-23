Дешево – не всегда сердито: какие авто можно купить в Днепре за 5000 долларов

Эти автомобили докажут, что экономия не всегда означает компромисс в качестве.

В условиях нестабильной экономической ситуации многие украинцы ищут доступные варианты для покупки автомобиля. Популярный сайт для покупки авто предлагает довольно "свежие" модели до 5 тыс. дол. в Днепре.

Мы подготовили обзор пяти интересных вариантов, которые сочетают в себе доступную цену и достойное качество. Каждый из них имеет свои уникальные преимущества, будь то компактность для городской езды, вместительность для семейного использования или экономичность в повседневной эксплуатации.

1. Fiat Punto

Fiat Punto — это компактный хэтчбек, идеально подходящий для городской езды. Отличается экономичностью и маневренностью, что делает его отличным выбором для начинающих водителей и тех, кто ищет недорогой автомобиль для повседневного использования. Цена – 4200 долл., год выпуска – 2011, двигатель – 1.2 л, дизель, коробка – механика. Авто побывало в ДТП, но профессионально отремонтировано.

2. Citroen C3

Citroen C3 привлекает внимание своим стильным дизайном и комфортным салоном. Этот автомобиль предлагает хороший баланс между ценой и качеством, а также отличается низким расходом топлива. Цена – 4300 долл., год выпуска – 2012, двигатель – 1.4 л, бензин. Автомобиль в хорошем состоянии и полностью исправен. Ремонтов/вложений не требует. Пробег – всего 108 тыс. км.

3. Nissan Micra

Nissan Micra — компактный автомобиль с современным дизайном и хорошей комплектацией даже в базовой версии. Отличается надежностью и низкими затратами на обслуживание. Цена – 4800 долл., год выпуска – 2013, двигатель – 1.2 л, бензин, коробка – автомат. Но кондиционер не работает, нужна замена крестовины рулевого вала.

4. Fiat Doblo

Fiat Doblo — это многофункциональный автомобиль, который может использоваться как для семейных поездок, так и для малого бизнеса. Просторный салон и вместительный багажник делают его практичным выбором. Цена – 4500, год выпуска – 2011, двигатель – 1.4 л, бензин, коробка – механика. Авто в идеальном состоянии, целое и с родным пробегом 140 тыс. км., полностью исправное.

5. Renault Logan

Renault Logan давно зарекомендовал себя как надежный и недорогой автомобиль. Простота конструкции обеспечивает легкость обслуживания, а просторный салон делает его удобным для семейного использования. Цена – 5000 долл., год выпуска – 2013, двигатель – 1.6 л, бензин, дополнительно оборудован ГБО. Пробег 220 тыс. км, также указано, что авто побывало в ДТП, но отремонтировано.

Стоит учитывать, что выбор бюджетного автомобиля – это не просто поиск самого дешевого варианта. Это баланс между стоимостью, качеством, практичностью и долгосрочными затратами на эксплуатацию.

Ранее "Телеграф" писал, какие авто можно купить на львовском авторынке. В ценовом диапазоне около 6 тысяч долларов можно найти довольно неплохие модели.