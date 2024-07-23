"Не выбрасывай!": как выгодно избавиться от авто не на ходу

За подержанное авто можно получить неплохие деньги

Жизнь автомобиля, как и любой техники, имеет конец. Иногда из-за серьезной аварии или просто в результате длительной эксплуатации ремонт становится экономически нецелесообразным. В таких случаях владельцы часто решают избавиться от транспортного средства, продав его на разборку.

Этот процесс может показаться сложным, но на самом деле он прост, если знать основные шаги. Рассмотрим, как правильно и выгодно продать свой автомобиль на запчасти или утилизацию.

Оценка состояния автомобиля

Прежде чем продавать авто на разборку, следует реально оценить его состояние. Обратите внимание на детали, которые можно использовать. Это поможет определить приблизительную стоимость машины. Также важно взвесить автомобиль, чтобы рассчитать цену за металлолом. Чем точнее вы оцените состояние своего транспортного средства, тем легче будет договориться о выгодной цене.

Поиск покупателя

Существует несколько вариантов продаж авто на разборку. Можно обратиться непосредственно в компании, занимающиеся утилизацией транспортных средств. Другой способ – продать машину на запчасти через специализированные сайты или автомастерские. Стоит сравнить предложения разных покупателей, чтобы выбрать наиболее выгодное.

Также можно разобрать машину самостоятельно (если вы владеете соответствующими знаниями и навыками) и продать запчасти по отдельности. Так можно получить больше денег.

Снятие с учета в Сервисном центре МВД

Важным шагом перед продажей авто на разборку есть снятие его с учета в Сервисном центре МВД. Для этого следует подать соответствующее заявление и предоставить необходимые документы. После этой процедуры вы получите справку о снятии с учета.

Оформление сделки

Когда покупатель найден и цена согласована, наступает время оформления сделки. Составьте договор купли-продажи, где укажите все детали сделки. Не забудьте о правильном оформлении передачи денег. Если авто не на ходу, следует заранее договориться о его транспортировке.

Передача автомобиля

Последний этап – непосредственная передача транспортного средства покупателю. Убедитесь, что все документы оформлены правильно, а деньги получены.

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