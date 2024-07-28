"Копейка" по цене Jaguar? Почему в СССР авто были дороже, чем на Западе

Все думали, что за границей авто были дороже, но на самом деле совершенно наоборот

Во времена СССР особенно модно было иметь автомобиль. Однако позволить себе транспортное средство отечественного производства могла, конечно, не каждая советская семья. Впрочем, приобрести авто из-за границы считалось вообще "миссией невыполнимой". Говорили, что они там страшно дорогие, но это не так. На самом деле за границей авто стоили так же, как и в СССР, или и дешевле.

Как известно, во времена Советского Союза выезжать за границу было нельзя. За это была предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому граждане Союза совсем не в курсе были, сколько стоили автомобили в других странах. Максимум, что они могли, это рассматривать картинки иностранных машин в журналах.

Сколько стоили авто в СССР и на Западе: сравнение цен

К примеру, в 1970 году официально курс рубля к доллару составлял 1 до 0.83. Это позволяло перечислить стоимость машины в Союзе в иностранную валюту.

В то время в СССР одной из популярнейших машин был ЗАЗ-966. В народе его называли "Запорожцем" или "Запором". Приобрести его менее чем за 3000 рублей невозможно, а это равнялось 3614 долларам. При этом Ford Mustang 1970 выпуска можно было приобрести также за 3500 долларов, что даже дешевле, чем в СССР.

Москвич и Jaguar E-Type

В 1970 году Москвич-408 в 1970 году стоил не менее 4936 рублей. Это почти 6 тысяч долларов. При этом Ford Mustang стоил по тем временам 5920 долларов США.

ВАЗ-2101 и Chevrolet Corvette Stingray

"Копейка" в 1970 году была одним из самых дорогих авто, ведь она была самым современным творением автопрома СССР в то время. Стоила машина соответственно – 5600 рублей. Это по тогдашнему курсу 6771 доллар. А Chevrolet Corvette Stingray в США в то время стоил 6650 долларов, и при этом авто выглядело гораздо эффектнее и имело более богатую комплектацию.

Волга и Mercedes-Benz S-Class

Еще дороже был ГАЗ-24, в народе "Волга". В начале своего выпуска этот автомобиль достигал рекордных отметок – 9200 советских рублей. Это эквивалентно 11 085 долларам США. В то время подобные цены могли быть только в Германии — автопром этой страны изрядно развивался в 80-е. К примеру, один из самых современных представительских автомобилей того времени — Mercedes-Benz S-Class (280 SEL) — тогда стоил 11 300 долларов.

Ранее "Телеграф" писал о малоизвестных автомобилях в СССР, которые так и не пошли в продажу. Были и некоторые интересные экземпляры, например, грузовики без колес или автоамфибии.