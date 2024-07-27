Тринадцать "друзей" Месси: на чем ездит легендарный футболист

От редкого Ferrari до практичного Mini Cooper – любимые авто Лионеля Месси

Лионель Месси, один из величайших футболистов всех времен, известен не только своими феноменальными достижениями на поле, но и изысканным вкусом к роскошным автомобилям. Коллекция аргентинской звезды удивляет разнообразием и стоимостью, демонстрируя его любовь как к скорости, так и к комфорту.

От сверхмощных суперкаров до комфортабельных семейных внедорожников – гараж Месси поражает любое воображение. Это – своеобразная виртуальная экскурсия по наиболее интересным экспонатам автопарка футбольной звезды, стоимость которого оценивается примерно в 40 миллионов долларов.

Ferrari 335 S Spider Scaglietti ($36 миллионов)

Жемчужиной коллекции Месси является редкий Ferrari 335 S Spider Scaglietti 1957 выпуска, который футболист приобрел на аукционе за рекордные $36 миллионов. Этот автомобиль, известный как "гарцующий конь 1957 года", способен развивать скорость до 300 км/ч.

Pagani Zonda Tricolore ($2 миллиона)

Pagani Zonda Tricolore был создан как дань Национальной аэробатической команде Италии. Автомобиль оснащен двигателем Mercedes Benz AMG, который имеет мощность 670 лошадиных сил. Машина разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,4 секунды и имеет максимальную скорость 350 км/ч.

Ferrari F430 Spider ($164,490)

Ferrari F430 Spider в коллекции Месси стоит $164,490. Автомобиль, разработанный Pininfarina с использованием аэродинамических симуляций, применяемых в Формуле-1, может превращаться из закрытого купе в открытый кабриолет в двухэтапном процессе. Максимальная скорость автомобиля составляет 315 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 3.6 секунды.

Mercedes SLS AMG ($642,490)

Mercedes SLS AMG является одним из самых дорогих автомобилей в коллекции Месси, стоимостью $642,490. Этот автомобиль оснащен 6,2-литровым двигателем V8, обеспечивающим максимальную скорость 315 км/ч и разгон до 100 км/ч за 3.8 секунды.

Range Rover Vogue ($200,000)

Range Rover Vogue – второй Range Rover в коллекции Месси, стоимостью $200,000. Этот роскошный SUV имеет передние бамперы с акцентами Atlas, боковые вентиляционные отверстия и графику, а также интерьер с задними сиденьями класса "экзекьютов". Максимальная скорость автомобиля составляет 210 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 4.3 секунды.

Audi RS6 ($108,000)

Audi RS6 – третий и самый дорогой Audi в коллекции Месси, стоимостью $108,000. Этот автомобиль выделяется агрессивным, но изящным дизайном и оснащен 4.0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом. Максимальная скорость автомобиля составляет 250 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 3.4 секунды.

Maserati GranTurismo MC Stradale ($242)

Maserati GranTurismo MC Stradale – это выбор Месси для поездок в Аргентине. В мире существует всего 497 таких автомобилей, и один из них принадлежит Месси. Стоимость авто составляет $242,100, максимальная скорость – 303 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 4.5 секунды.

Lexus RX 450h ($46,800)

Lexus RX 450h – еще один автомобиль в коллекции Месси, стоимостью $46,800. Этот автомобиль имеет мощность 299 лошадиных сил и крутящий момент 234 Н∙м. Максимальная скорость автомобиля составляет 211 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 6.5 секунды.

Range Rover Sport ($69,500)

Range Rover Sport – это автомобиль, сочетающий спортивную динамику с роскошью. Месси приобрел его за $69,500. Машина разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды и имеет максимальную скорость 234 км/ч.

Mini Cooper ($19,733)

Mini Cooper – самый дешевый автомобиль в коллекции Месси, стоимостью $19,733. Этот кабриолет выдает максимальные 191 км/ч и разгоняется до 100 км/ч за 8.7 секунд.

Cadillac Escalade ($75,195)

Cadillac Escalade – классический семейный автомобиль, который Месси приобрел за $75,195. Максимальная скорость автомобиля составляет 180 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 6.7 секунды. Это безопасный и комфортный автомобиль для семейных поездок.

Audi A7 ($69,200)

Audi A7 – еще один Audi в коллекции Месси, стоимостью $69,200. Этот автомобиль сочетает стиль и премиальную утилитарность, разгоняется до 100 км/ч за 5.8 секунд и имеет максимальную скорость 250 км/ч.

Audi Q7 ($54,590)

Audi Q7 – базовая модель в коллекции Месси, стоимостью $54,590. Этот автомобиль предлагает три ряда сидений для семи пассажиров, разгоняется до 100 км/ч за 5.9 секунд и имеет максимальную скорость 220 км/ч.

Коллекция автомобилей Лионеля Месси поражает своим разнообразием и стоимостью, демонстрируя его эволюцию от молодой звезды до зрелого семейного мужчины с изысканным вкусом.

Ранее "Телеграф" писал об автомобиле Криштиане Роналду. В его коллекции – более 25 экземпляров.