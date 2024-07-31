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Что означают GT, T, K и другие буквы на корпусе авто: автомобильные аббревиатуры

Автор
Катерина Шполянская Катерина Шполянская
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Аббревиатура TSI
Аббревиатура TSI. Фото caranddriver

Что означают такие буквы на корпусе авто, как GT, T, K, I, FSI и другие

Современное автомобилестроение изобилует множеством технических обозначений и терминов. Они могут показаться запутанными для неподготовленного автомобилиста.

Эти термины описывают технологии и комплектации автомобилей. А их понимание поможет вам лучше ориентироваться в характеристиках и особенностях авто.

Обозначения и их значения в автомобилестроении

L (Long Wheel Base) – удлиненная колесная база. В таких автомобилях увеличенное расстояние между осями колес позволяет получить больше пространства в салоне, что особенно ценится в премиум-сегменте.

GT (Gran Turismo) – этот термин используется для обозначения автомобилей, предназначенных для длительных поездок с высоким уровнем комфорта и производительности.

T (Turbo) – турбонаддув позволяет увеличить мощность двигателя за счет подачи большего количества воздуха в цилиндры.

K (Kompressor) – механический наддув, или компрессор, также используется для повышения мощности двигателя, но работает на другом принципе по сравнению с турбонаддувом.

I (Injection) – Электронный впрыск горючего, который обеспечивает точное дозирование для улучшения эффективности и производительности двигателя.

FSI (Fuel Stratified Injection) – послойный впрыск горючего, который улучшает процесс сгорания и уменьшает расход.

TCI (Turbocharged Intercooler) система турбонаддува с интеркулером, которая охлаждает воздух, поступающий в двигатель, что повышает его эффективность.

Комплектации и приводы

4Т4 и AWD (All-Wheel Drive) – полный привод, обеспечивающий лучшее сцепление с дорогой и повышенную проходимость.

VX – высокая комплектация, включающая в себя максимальное количество опций и улучшений.

TXL – средняя комплектация, предлагающая баланс между ценой и набором опций.

TX – базовая комплектация, включающая основные функции автомобиля.

Системы впрыска и изменения фаз газораспределения

GDI, CGI и CDE – прямой впрыск в цилиндры, который улучшает эффективность сгорания топлива и снижает выбросы.

VTC (Variable Timing Control) – система изменения фаз газораспределения, которая помогает оптимизировать работу двигателя.

VVT и CVVT (Variable Valve Timing) – системы изменения фаз газораспределения, которые оптимизируют работу двигателя на различных режимах работы, улучшая его производительность и экономичность.

Эти термины помогают не только лучше разобраться в характеристиках и возможностях автомобилей, но и сделать более осознанный выбор при покупке. Учитывая такие нюансы, вы сможете лучше оценить, какие технологии и комплектации подходят именно вам.

Ранее "Телеграф" писал, зачем в авто на автомате "нейтралка". Многие автовладельцы ошибочно полагают, что этот режим можно использовать так же, как на механической коробке передач.

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