Ніколи не зберігайте у бардачку документи: причина - зовсім не у злодіях

Цей корисний відсік для зберігання погано підходить для документів

На перший погляд, автомобільний бардачок здається ідеальним місцем для зберігання документів. Він зручно розташований, закривається, і всі необхідні папери завжди під рукою водія.

Проте експерти застерігають від такої практики, і причини цього не обмежуються лише ризиком крадіжки. Розповідаємо, чому.

Несподівані ризики зберігання документів у бардачку

Документи, які постійно зберігаються в бардачку, піддаються впливу несприятливих факторів. Різкі зміни температури та підвищена вологість негативно впливають на стан паперу та картону, з яких виготовлені документи. Це призводить до їх швидкого зношення та погіршення зовнішнього вигляду.

У випадку викрадення або евакуації транспортного засобу власнику буде важко довести право власності на автомобіль. Особливо це актуально за кордоном, де поліція не має доступу до наших баз даних.

І, все ж таки, багато злочинців відразу заглянуть в бардачок, чи немає там нічого цінного. Тому не залишайте документи, гроші та інші речі там, коли паркуєте машину.

Раніше "Телеграф" писав про секретну функцію бардачка автомобіля. Про неї відомо небагатьом водіям.