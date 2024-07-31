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Как выбрать авто без проблем с расходом масла: 3-минутный тест поможет определить "масложора"

Автор
Катерина Шполянская Катерина Шполянская
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Простые шаги для проверки расхода масла
Простые шаги для проверки расхода масла. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Покупка автомобиля – ответственный шаг, требующий внимания к деталям

Покупка автомобиля может стать настоящим испытанием, особенно если вы не эксперт в технических вопросах. Однако есть несколько простых приемов, которые помогут вам оценить состояние двигателя и избежать проблем с повышенным расходом масла в будущем.

Одна из важнейших проверок – оценить, нет ли склонности к повышенному расходу масла. Вот пошаговая инструкция, как провести экспресс-тест за 3 минуты:

1. Проверка уровня и состояния масла

Первым делом извлеките масляный щуп и оцените уровень масла. Он должен находиться на верхней метке, а само масло должно быть прозрачным. Это указывает на своевременное обслуживание автомобиля и хорошее состояние двигателя.

2. Осмотр маслозаливной горловины

Открутите крышку маслозаливной горловины и осмотрите ее внутреннюю часть. В нормальном состоянии она должна быть золотистого цвета. Наличие черного нагара – плохой знак, указывающий на возможные проблемы с двигателем.

3. Проверка выхлопной трубы

Проведите пальцем по внутренней части выхлопной трубы. Она должна быть относительно чистой, без явных следов черного нагара. Чистый выхлоп – признак нормальной работы двигателя.

4. Запуск двигателя и проверка на "синий дым"

Заведите двигатель и внимательно посмотрите на выхлопную трубу. Отсутствие синего дыма, особенно на холодном двигателе, – хороший знак. Синий дым может указывать на проблемы с маслосъемными колпачками и повышенный расход масла.

5. Проверка крышки маслозаливной горловины на работающем двигателе

Главный секрет: откройте крышку маслозаливной горловины при заведенном двигателе. В исправном моторе крышка не должна "прыгать". Сильные колебания могут свидетельствовать о проблемах с компрессией или других неисправностях.

6. Тест на высоких оборотах

Дайте двигателю прогреться до рабочей температуры, затем несколько раз резко увеличьте обороты до 4500 об/мин. Следите за выхлопом: появление синего дыма на высоких оборотах может указывать на износ маслосъемных колец, что приведет к повышенному расходу масла и необходимости капитального ремонта.

Проведя эту простую проверку, вы сможете получить общее представление о состоянии двигателя и его склонности к повышенному расходу масла. Помните, что это лишь базовая диагностика, и для полной уверенности рекомендуется обратиться к профессиональному механику перед покупкой.

Ранее "Телеграф" писал о простых способа узнать истинную причину высокого расхода масла в авто. Если результаты теста указывают на серьезные проблемы, не откладывайте визит в сервисный центр.

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