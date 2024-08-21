Для чего на шины наносят цветные точки и другие метки: раскрываем секреты резины

Эта информация понадобится всем владельцам авто

Каждый покупавший новые шины наверняка обращал внимание на небольшие цветные точки, появляющиеся на боковине вместе с привычными цифрами и буквами. Эти малозаметные метки являются важными индикаторами, которые помогают при монтаже и балансировке колес.

Они могут существенно облегчить процесс установки шин и влияют на стабильность движения автомобиля. Рассмотрим подробнее, какую информацию несут эти метки и как правильно их использовать.

Шины и их метки

На шинах чаще всего можно увидеть красные и желтые точки, хотя иногда встречаются и другие цвета. Система использования таких меток варьируется в зависимости от производителя, поэтому нет единого стандарта. Одни бренды могут наносить только одну точку, другие – две, что зависит от особенностей производства.

Эти цветные отметки наносят на шины еще на этапе изготовления и служат для того, чтобы облегчить процесс балансировки. Хотя шины можно сбалансировать и без этих меток, их наличие значительно упрощает работу мастера. Не стоит пренебрегать балансировкой колес, ведь это не только повышает комфорт во время движения, но и влияет на состояние подвески и безопасность автомобиля. Несбалансированные колеса могут привести к неравномерному распределению веса, что в свою очередь снижает устойчивость автомобиля, особенно на высоких скоростях.

Красная, желтая и другие цветовые отметки

Красная точка на шине указывает на участок с наибольшей радиальной жесткостью, то есть на самое жесткое место. При установке шины эту метку нужно размещать напротив ниппеля или соединить со значком "L" на диске, если таковая имеется. Метка "L" обычно означает самое слабое место диска, и их правильное сочетание помогает снизить вибрации и сделать движение автомобиля более стабильным.

Желтая метка обозначает самое легкое место шины. Выравнивание точки с ниппелем помогает уменьшить количество грузов, необходимых для балансировки, что облегчает колесо и снижает риск одновременного повреждения шины и диска во время сильного удара. Однако, если на диске есть метка "L", то она считается более важной, и желтую точку размещают с другой стороны.

Если на шине присутствует и красная, и желтая метки, то при установке приоритет предоставляется желтой. Если же отметки расположены одна над другой, то это свидетельствует о том, что шина имеет минимальные отклонения, что облегчает процесс балансировки.

Иногда на шинах можно увидеть белую точку, указывающую на место с наибольшим изменением радиальной силы, где боковина шины наиболее гибкая. Кроме того, на некоторых шинах могут быть белые метки в виде круга, ромба или квадрата с цифрой внутри, что означает, что шина прошла заводскую проверку и готова к безопасной эксплуатации.

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