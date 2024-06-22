Чтобы не оглохнуть на трассе: топ-5 тихих шин известных марок

Тихие шины не только обеспечивают комфортную езду, но и позволяют наслаждаться разговорами с пассажирами или просто тишиной во время путешествия.

Шум от шин во время движения может оказаться настоящей проблемой, особенно на высоких скоростях. Поэтому важно выбирать тихие и качественные шины для комфортной езды.

Вот несколько советов, как это сделать. Обратите внимание на маркировку шин – производители часто обозначают тихие модели специальными символами, например Sil или Quiet. Предпочитайте шины премиум-класса от известных брендов. Они обычно тише благодаря использованию новейших технологий и качественных материалов. Вот топ-5 самых тихих шин.

1. Michelin Primacy 3

Эта модель от всемирно известного бренда Michelin славится своей тихой работой. Специальный дизайн протектора и использование инновационных материалов обеспечивают отличную звукоизоляцию.

2. Continental PremiumContact 6

Немецкий производитель Continental предлагает тихие и комфортные шины. PremiumContact 6 имеют асимметричный рисунок протектора, уменьшающий шум на различных типах дорожного покрытия.

3. Bridgestone Ecopia EP300

Японская компания Bridgestone известна своими экологичными и энергоэффективными шинами. Модель Ecopia EP300 не только экономит горючее, но и обеспечивает тихую езду благодаря специальной конструкции.

4. Goodyear EfficientGrip Performance

Goodyear, один из крупнейших производителей шин в мире, предлагает EfficientGrip Performance – тихие и долговечные шины для легковых автомобилей. Они обеспечивают отличное сцепление и комфорт на дороге.

5. Nokian Hakka Green 2

Финский бренд Nokian известен своими качественными шинами для сложных погодных условий. Модель Hakka Green 2 не только отлично работает на снегу и льду, но и обеспечивает тихую езду летом.

Критерии выбора тихих шин

Кроме самого бренда и модели существует несколько ключевых параметров, на которые стоит обращать внимание при выборе тихих шин. Уровень шума – самый важный критерий. Чем ниже показатель децибел (дБ) в технических характеристиках, тем более тихая шина. Разница даже в 3 дБ уже заметна на слух.

Рисунок протектора тоже играет свою роль: асимметричные и направленные рисунки обычно тише симметричных. Они лучше рассеивают шум во время движения. Кроме того, изготовители используют специальные резиновые смеси и другие материалы для уменьшения вибраций и шума от шин. А наличие дополнительных слоев или специальных элементов в конструкции может улучшить звукоизоляцию.

Правильное давление в шинах также оказывает влияние на уровень шума. Регулярно проверяйте и поддерживайте рекомендованное изготовителем давление. К тому же повреждение, неравномерный износ или старение шин могут увеличить шум во время движения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать шины по индексу скорости. Этот индекс обычно состоит из одной или двух букв и обозначен на боковине.