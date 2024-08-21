Для чого на шини наносять кольорові крапки та інші мітки: розкриваємо секрети гуми

Ця інформація знадобиться усім власникам авто

Кожен, хто купував нові шини, напевно звертав увагу на невеликі кольорові крапки, що з'являються на боковині разом із звичними цифрами та літерами. Ці малопомітні мітки насправді є важливими індикаторами, які допомагають при монтажі та балансуванні коліс.

Вони можуть значно полегшити процес встановлення шин і впливають на стабільність руху автомобіля. Розгляньмо детальніше, яку інформацію несуть ці мітки та як їх правильно використовувати.

Шини та їхні мітки

На шинах найчастіше можна побачити червоні та жовті крапки, хоча іноді зустрічаються й інші кольори. Система використання таких міток варіюється залежно від виробника, тому не існує єдиного стандарту. Одні бренди можуть наносити тільки одну крапку, інші — дві, що залежить від особливостей виробництва.

Ці кольорові мітки з’являються на шині ще на етапі виготовлення і служать для того, щоб полегшити процес балансування. Хоча шини можна збалансувати й без цих позначок, їх наявність значно спрощує роботу майстра. Не варто нехтувати балансуванням коліс, адже це не лише підвищує комфорт під час руху, але й впливає на стан підвіски та загальну безпеку автомобіля. Незбалансовані колеса можуть призвести до нерівномірного розподілу ваги, що, своєю чергою, знижує стійкість автомобіля, особливо на високих швидкостях.

Червона, жовта та інші кольорові позначки

Червона крапка на шині вказує на ділянку з найбільшою радіальною жорсткістю, тобто на найжорсткіше місце. Під час встановлення шини цю мітку потрібно розміщувати навпроти ніпеля або поєднати з позначкою "L" на диску, якщо така є. Мітка "L" зазвичай означає найслабше місце диска, і їхнє правильне поєднання допомагає зменшити вібрації та зробити рух автомобіля більш стабільним.

Жовта мітка позначає найлегше місце шини. Вирівнювання цієї точки з ніпелем допомагає зменшити кількість вантажів, необхідних для балансування, що полегшує колесо та знижує ризик одночасного пошкодження шини та диска під час сильного удару. Однак, якщо на диску є мітка "L", то вона вважається важливішою, і жовту крапку розміщують з іншого боку.

Якщо на шині присутні і червона, і жовта мітки, то під час встановлення пріоритет надається жовтій. Якщо ж позначки розташовані одна над іншою, це свідчить про те, що шина має мінімальні відхилення, що полегшує процес балансування.

Іноді на шинах можна побачити білу точку, яка вказує на місце з найбільшою зміною радіальної сили, де боковина шини найбільш гнучка. Крім того, на деяких шинах можуть бути білі мітки у вигляді кола, ромба чи квадрата з цифрою всередині, що означає, що шина пройшла заводську перевірку та готова до безпечної експлуатації.

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