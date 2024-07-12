Что такое шины ContiRe:Tex и при чем здесь старые бутылки

ContiRe:Tex – это шаг к зеленому будущему автомобильной промышленности

В мире, где экологические проблемы становятся все более неотложными, немецкий гигант Continental сделал значительный шаг вперед в сфере производства автомобильных шин. Компания разработала инновационную технологию, которая не только уменьшает загрязнение окружающей среды, но повышает долговечность шин.

Хотя большинство экологов сосредоточены на выбросах двигателей внутреннего сгорания, автомобильные шины также являются серьезным источником загрязнения. Это происходит как при их производстве, которое потребляет много энергии, воды и сырья, так и во время эксплуатации, когда шины выделяют мелкие частицы.

Инновационная технология ContiRe:Tex

Технология ContiRe:Tex, разработанная Continental, может решить обе проблемы. Она заменяет обычный полиэстер в шинах на переработанный материал из ПЭТ-бутылок. На одну шину тратят от 9 до 15 пластиковых бутылок в зависимости от размера. Процесс не содержит промежуточных химических стадий, что уменьшает вредные выбросы.

Преимущества новой технологии

Прежде всего ContiRe:Tex способствует экономии ресурсов, поскольку использование переработанного материала значительно уменьшает потребность в нефти для производства первичного полиэстера. Кроме того, эта инновация помогает решить проблему накопления отходов, находя полезное применение выброшенным бутылкам, которые в противном случае засоряли бы свалки.

Важно отметить и энергоэффективность нового метода производства. По данным компании, Continental теперь использует в среднем на 55% меньше воды и на 17% меньше энергии по сравнению со средними показателями отрасли. Это значительно снижает экологический след производства шин. Однако высокое качество продукции сохраняется на 100%. Конечный продукт не уступает обычным полиэфирным волокнам по своим характеристикам. Шины, изготовленные по новой технологии, успешно выдерживают все необходимые испытания на внутреннее давление, большие нагрузки и высокие температуры, обеспечивая надежность и безопасность во время эксплуатации.

Итак, ContiRe:Tex является ярким примером того, как инновационные решения могут эффективно сочетать экологичность, качество продукции и экономическую целесообразность. А это значительный вклад в развитие устойчивого производства в автомобильной промышленности.

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