О них мало кто знает: интересные варианты авто на "секретных" местах авторынка в Луцке (видео)

Авторынок велик, и в нем есть места, о которых мало кто знает

Как известно, авторынок в Луцке — один из самых больших в Украине. Здесь продают авто на разный вкус и кошелек. Но часто бывает такое, что, казалось бы, обошел все, но желаемого варианта не нашел.

Тогда понадобятся "секретные" части авторынка в Луцке. Об этом рассказывает автоблогер на Youtube-канале "Автоподбор UA".

Skoda Oktavia A5

На площадке под накрытием (особенно актуально во время нынешней жары) размещен Skoda Oktavia A5 2007 года выпуска. Автомобиль продается за 6 с "хвостиком" тысяч долларов. Пробег немалый – 252 тысячи километров. Автомобиль пригнан из Германии.

Opel Zafira

Opel Zafira продается за 8 тысяч долларов. Автомобиль 2012 года выпуска с 1,7-литровым дизельным мотором. Пробег также составляет 252 тысяч километров.

Форд Fusion

За 5200 долларов в Украине можно приобрести Ford Fusion 2008 выпуска. Пробег не заявлен владельцем. Автомобиль оборудован 1.4-литровым бензиновым двигателем.

Skoda Oktavia A7

Один из новейших автомобилей в нашей подборке по бюджетной цене – Skoda Oktavia A7 за 13 с половиной тысяч долларов. Автомобиль оборудован 1,6-литровым мотором, пробег составляет 180 тысяч километров.

Renault Megane

Нерастаможенный Renault Megane продается за 13 700. Автомобиль 2019 года выпуска, с 1,5-литровым дизельным двигателем, работающим вместе с коробкой передач "автомат". Пробег составляет 210 тысяч километров.

Volkswagen Passat

Автомобиль продается за 15750 долларов. Этот Passat 2017 года выпуска с 2,0-литровым дизельным мотором и коробкой "автомат". Пробег составляет 194 тысяч километров. Больше вариантов моделей авто смотрите в видео.

Ранее "Телеграф" также писал, какие интересные экземпляры можно встретить на автобазаре в Луцке по цене до 8 тысяч долларов. Есть очень хорошие предложения.