Прежде чем покупать авто, используйте правило 20/4/10: оно поможет сделать правильный выбор
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Просчитайте эти пункты перед покупкой авто
Вздумали покупать автомобиль? А вы уверены, что сможете его выплатить и удерживать?
Чтобы узнать это, эксперты рекомендуют воспользоваться правилом 20/4/10. Его основы рассказывает издание Quicken.
Правило 20/4/10 – это набор из трех финансовых рекомендаций, которые могут помочь определить, сколько вы можете позволить себе потратить на автомобиль. Рассказываем, из чего он состоит.
Первоначальный взнос в размере 20%
Вы должны иметь возможность оплатить по крайней мере 20% от общей стоимости покупки как первый взнос наличными или продав свой предыдущий автомобиль.
4-летний заем
Срок ссуды не должен превышать 4 года (48 месяцев). Чем быстрее вы выплатите кредит или рассрочку на авто, тем лучше.
10% от дохода на содержание авто
Ваши общие месячные расходы, связанные с автомобилем (включая оплату кредита, страхование, горючее и техническое обслуживание), не должны превышать 10% вашего месячного чистого дохода.
Следуя указаниям, вы будете знать максимальный диапазон цен, который можете себе позволить. Также это поможет сделать правильный выбор – покупать новый автомобиль или выбрать вариант на вторичном рынке.
Ранее Телеграф писал, сколько стоит обслуживание автомобиля в Украине. Узнав это, вы поймете, какую зарплату нужно иметь, чтобы позволить себе иметь машину.