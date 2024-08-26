Специалисты назвали топ-30 авто, которые проедут 400 тысяч километров и даже больше

Все 5 первых ступеней заняла Toyota

Современные автомобили становятся все более надежными и долговечными. Однако некоторые из них могут похвастаться ресурсом в 400 тысяч километров и даже больше без необходимости капитального ремонта.

Недавнее исследование компании iSeeCars выявило модели, имеющие наибольшие шансы преодолеть отметку в 400 тысяч километров пробега. Аналитики изучили данные более 402 миллионов автомобилей, чтобы определить самые выносливые образцы на рынке.

Топ-30 самых долговечных автомобилей

Toyota Tundra

Полноразмерный пикап от японского производителя возглавил рейтинг с показателем 36,6% вероятности достижения 400 тысяч км пробега. Tundra известна своей надежностью и мощными двигателями.

Toyota Sequoia

Большой внедорожник занял второе место с результатом 36,4%. Sequoia отличается просторным салоном и высокой проходимостью.

Toyota 4Runner

Среднеразмерный внедорожник демонстрирует 26,8% шансов преодолеть 400-тысячный рубеж. 4Runner ценят за универсальность и выносливость.

Toyota Tacoma

Пикап среднего размера показал результат 26,7%. Tacoma популярна благодаря надежности и высокой остаточной стоимости.

Toyota Highlander Hybrid

Гибридный кроссовер замыкает пятерку лидеров с показателем 25,9%. Highlander Hybrid сочетает экономичность и практичность.

Шестую строчку заняла Honda Ridgeline с результатом 25,8%. Следом за ней расположился Chevrolet Suburban (22%). Восьмое место досталось Toyota Avalon (22%), а девятое – Lexus GX (20,7%). Первую десятку замыкает Chevrolet Silverado 1500 (18,8%).

Далее в списке представлены такие модели как GMC Yukon XL, Chevrolet Tahoe, Honda Pilot и Accord. Ford F-150, самый популярный пикап в США, занял 16-е место. Toyota Highlander, Nissan Titan и GMC Yukon также вошли в двадцатку самых долговечных автомобилей.

Интересно, что в рейтинге преобладают внедорожники и пикапы – они занимают 24 из 30 позиций. Однако в список попали и четыре седана, среди которых Honda Accord и Toyota Camry. Единственным хэтчбеком в рейтинге стал Toyota Prius.

Исследование показало, что Toyota является безоговорочным лидером по количеству долговечных моделей – девять автомобилей бренда вошли в топ-30. Honda заняла второе место с шестью представителями.

Эксперты отмечают, что современные автомобили становятся все более выносливыми. Если раньше считалось, что срок эксплуатации истекает на отметке 250 тысяч км, то теперь многие модели способны преодолеть 400 тысяч км и больше.

Аналитики подчеркивают, что высокая долговечность помогает владельцам сэкономить на эксплуатации в долгосрочной перспективе, несмотря на рост цен на новые автомобили. Так что при выборе автомобиля следует обращать внимание не только на первоначальную стоимость, но и на потенциальный срок службы.

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