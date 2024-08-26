Фахівці назвали топ-30 авто, які проїдуть 400 тисяч кілометрів і навіть більше

Усі 5 перших сходинок зайняла Toyota

Сучасні автомобілі стають дедалі надійнішими та довговічнішими.Проте лише деякі з них можуть похвалитись ресурсом в 400 тисяч кілометрів і навіть більше без необхідності капітального ремонту.

Нещодавнє дослідження компанії iSeeCars виявило моделі, які мають найбільші шанси подолати позначку в 400 тисяч кілометрів пробігу. Аналітики вивчили дані понад 402 мільйонів автівок, щоб визначити найвитриваліші зразки на ринку.

Топ-30 найдовговічніших автомобілів

Toyota Tundra

Повнорозмірний пікап від японського виробника очолив рейтинг із показником 36,6% ймовірності досягнення 400 тисяч км пробігу. Tundra відома своєю надійністю та потужними двигунами.

Toyota Sequoia

Великий позашляховик посів друге місце з результатом 36,4%. Sequoia вирізняється просторим салоном та високою прохідністю.

Toyota 4Runner

Середньорозмірний позашляховик демонструє 26,8% шансів подолати 400-тисячний рубіж. 4Runner цінують за універсальність та витривалість.

Toyota Tacoma

Пікап середнього розміру показав результат у 26,7%. Tacoma популярна завдяки надійності та високій залишковій вартості.

Toyota Highlander Hybrid

Гібридний кросовер замикає п'ятірку лідерів із показником 25,9%. Highlander Hybrid поєднує економічність та практичність.

Шосту сходинку посіла Honda Ridgeline з результатом 25,8%. Слідом за нею розташувався Chevrolet Suburban (22%). Восьме місце дісталося Toyota Avalon (22%), а дев'яте — Lexus GX (20,7%). Першу десятку замикає Chevrolet Silverado 1500 (18,8%).

Далі у списку представлені такі моделі як GMC Yukon XL, Chevrolet Tahoe, Honda Pilot та Accord. Ford F-150, найпопулярніший пікап у США, посів 16 місце. Toyota Highlander, Nissan Titan та GMC Yukon також увійшли до двадцятки найдовговічніших авто.

Цікаво, що у рейтингу переважають позашляховики та пікапи — вони займають 24 з 30 позицій. Проте, до списку потрапили і чотири седани, серед яких Honda Accord та Toyota Camry. Єдиним хетчбеком у рейтингу став Toyota Prius.

Дослідження показало, що Toyota є беззаперечним лідером за кількістю довговічних моделей — дев'ять автомобілів бренду увійшли до топ-30. Honda посіла друге місце із шістьма представниками.

Експерти відзначають, що сучасні автомобілі стають все більш витривалими. Якщо раніше вважалося, що термін експлуатації закінчується на позначці 250 тисяч км, то тепер багато моделей здатні подолати 400 тисяч км і більше.

Аналітики підкреслюють, що висока довговічність допомагає власникам заощадити на експлуатації в довгостроковій перспективі, незважаючи на зростання цін на нові авто. Тож при виборі автомобіля варто звертати увагу не лише на початкову вартість, але й на потенційний термін служби.

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