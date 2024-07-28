Названы топ-5 авто из Франции, покоривших мир

Это те случаи, когда французское качество на годы

Французская автомобильная индустрия всегда славилась своим уникальным стилем и инновационными решениями. На протяжении десятилетий инженеры и дизайнеры по берегам Сены создавали автомобили, которые становились настоящими иконами своего времени.

Эти машины не только отражали дух эпохи, но и формировали будущее автомобилестроение. Сегодня мы рассмотрим пять французских автомобилей, которые завоевали водительские сердца по всему миру своей элегантностью, практичностью и технологичностью.

Peugeot 2008

Компактный кроссовер Peugeot 2008, представленный в 2013 году и обновленный в 2019 году, быстро стал одним из лидеров в своем сегменте. Его привлекательный дизайн, просторный интерьер и инновационная приборная панель i-Cockpit привлекают внимание покупателей. Особо популярной стала электрическая версия e-2008.

Renault Captur

Этот стильный городской кроссовер, выпущенный в 2013 году, а затем обновленный в 2019 году, стал бестселлером Renault на европейском рынке. Captur привлекает покупателей своим ярким дизайном, практичностью и возможностью персонализации. Гибридная версия E-Tech добавила модели экономичности и экологичности.

Citroën C3 Aircross

Представленный в 2017 году C3 Aircross сочетает в себе комфорт, практичность и оригинальный дизайн. Этот компактный SUV предлагает высокую посадку, просторный салон и разнообразные настройки персонализации. Модель особенно популярна среди молодых семей и жителей города, которые ценят универсальность и стиль.

DS 7 Crossback

Премиальный кроссовер DS 7 Crossback, появившийся на рынке в 2017 году, получил изысканный дизайн, имеет высококачественные отделочные материалы и оснащен передовыми технологиями. Особенно интересна гибридная версия E-Tense. Эта модель является конкурентом германских премиумбрендов.

Alpine A110

Возрожденная в 2017 году легенда французского автоспорта Alpine A110 является воплощением спортивного духа и инженерного мастерства. Этот легкий спортивный автомобиль со среднемоторной компоновкой имеет поразительные динамические характеристики. Это позволяет ему конкурировать с самыми быстрыми спорткарами мира.

Ранее "Телеграф" также писал о 5 культовых автомобилях из "нулевых", которые актуальны и сегодня. Это была эпоха стремительного технологического прогресса и смелых дизайнерских решений, поэтому на свет и появились автомобили-легенды.