Новые правила для украинских водителей в Германии: кто рискует получить штраф или остаться без прав

Новые правила начнут действовать с конца сентября

С 30 сентября 2024 года в Германии вводятся новые требования для украинцев относительно регистрации их транспортных средств. Это касается автомобилей с украинской регистрацией, которые находятся в Германии более года.

До этого времени украинцы могли передвигаться на своих автомобилях по немецким дорогам без дополнительной регистрации. Однако теперь Федеральное министерство цифровых технологий и транспорта Германии выдвинуло новые требования к регистрации украинских автомобилей. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Немецкие чиновники отметили, что относятся к ситуации украинцев с пониманием и планируют ввести упрощенную процедуру постановки на учет транспортных средств. Это позволит владельцам украинских автомобилей легче адаптироваться к новым требованиям.

Сколько нужно заплатить за немецкие номера и каков размер штрафа для нарушителей

Украинцам, решившим получить немецкие номера для своего авто, придется заплатить от 31 до 100 евро. Сумма зависит от места, где они находятся.

Для нарушителей новых требований предусмотрены штрафы. За управление транспортным средством, не зарегистрированным в Германии, — 70 евро штрафа и 1 штрафной балл. Напомним, что в Германии действуют такие нормы в отношении водителей – их штрафуют с помощью специальных баллов. Если получил 8 таких — забирают водительское удостоверение.

Как быть тем, кто планирует вернуться на собственном авто в Украину

Для тех, кто планирует вернуться в Украину или временно приезжать на собственном автомобиле, Государственная таможенная служба Украины предоставила информацию о порядке и условиях перемещения транспортных средств через таможенную границу. Это поможет избежать возможных проблем при въезде в Украину.

Главный сервисный центр МВД также сообщает об особенностях перерегистрации транспортных средств по их возвращении в Украину. Владельцы авто украинской регистрации, которые ставили их на учет в Германии, могут получить новые украинские свидетельства регистрации и номерные знаки.

Для этого необходимо обратиться с заявлением в любой сервисный центр МВД, оплатить соответствующие платежи за перерегистрацию, возмещение стоимости бланков регистрационных документов и номерных знаков. Это касается тех, кто не снимал свои автомобили с учета в Украине перед выездом за границу.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцев в Германии ожидают большие штрафы. Теперь наши земляки, находящиеся там на собственном авто более года, и имеющие статус искателя защиты от войны, должны перерегистрировать свои ТС на немецкие номера.