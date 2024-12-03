Водителям категории "В" можно водить крупные грузовики: с чем связанны изменения

Разрешение было гарантировано изменениями в постановление Кабмина от марта 2022 года

Водители с правами категории B могут во время военного положения управлять транспортными средствами категории С, С1. Однако только на территории Украины.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на решение Киевского апелляционного суда. Отмечается, что в августе 2024 года гражданина П. признали виновным в управлении транспортным средством без необходимых документов (ч. 5 ст. 126 КУоАП) и назначил штраф в 2400 необлагаемых минимумов доходов граждан и лишении прав на 5 лет.

Однако в апелляционном суде отметили, что в протоколе полиции не было указано, какую именно категорию водительских прав должен был иметь водитель для управления "Volkswagen T46". При этом установлено, что у него были права категории B. По результату рассмотрения жалобы, в октябре 2024 года суд оправдал водителя.

Отмечается, что во время действия военного положения водителям с правами категории B можно управлять транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины. Это прописано в изменениях к постановлению Кабмина от 3 марта 2022 года №184.

"При этом по содержанию указанного постановления не содержится каких-либо ограничений относительно его применения на водителей (в зависимости от рода занятий, прохождения службы и т.п.), а потому его действие распространяется на всех лиц, имеющих водительские удостоверения категории B", — сообщает издание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве и Днепре вводятся новые ограничения для водителей. Они вступили в силу с 1 ноября.