Водіям категорії "В" можна водити великі вантажівки: з чим пов’язані зміни

Дозвіл було гарантовано змінами до постанови Кабміну від березня 2022 року.

Водії з правами категорії B можуть під час воєнного стану керувати автомобілем категорії С, С1. Проте лише на території України.

Про це повідомила "Судово-юридична газета" з посиланням на рішення Київського апеляційного суду. Зазначається, що у серпні 2024 року громадянина П. визнали винним в керуванні транспортним засобом без необхідних документів (ч. 5 ст. 126 КУпАП), призначили штраф у 2400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавлення прав на 5 років.

Однак в апеляційному суді зазначили, що в протоколі поліції не було зазначено, яку саме категорію прав водія повинен був мати водій для управління "Volkswagen T46". При цьому встановлено, що він мав права категорії B. За результатом розгляду скарги, у жовтні 2024 року суд виправдав водія.

Зазначається, що під час дії воєнного стану водіям із правами категорії B можна керувати транспортними засобами категорії С, С1 на території України. Це прописано у змінах до ухвали Кабміну від 3 березня 2022 року №184.

"При цьому за змістом вказаної постанови не міститься будь-яких обмежень щодо її застосування на водіїв (в залежності від роду занять, проходження служби тощо), а відтак її чинність поширюється на усіх осіб, які мають посвідчення водія категорії B", — повідомляє видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Києві та Дніпрі вводяться нові обмеження для водіїв. Вони набули чинності з 1 листопада.