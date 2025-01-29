Таксист злякався ваги пасажирки та відмовив у поїздці: йому загрожує багатомільйонний позов

Жінка каже, що це дискримінація

У США стався випадок, коли реперку відмовився везти водій сервісу таксі (компанія Lyft — один з найбільших сервісів замовлення поїздок у США). Причиною назвав вагу у 220 кілограмів.

Американська реперка Данк Демосс не змогла скористатись таксі. Водій пояснив, що машина не витримає такого навантаження — вага просто вб’є її підвіску. Про це повідомив Коллін Рагг, бізнесмен та співвласник новинного порталу Trending Politics. Відповідну інформацію він опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter).

За словами бізнесмена виконавиця вирішила подати позов проти компанії Lyft, розцінивши дії водія як дискримінацію за ваговою ознакою. Позов сягає кількох мільйонів доларів.

"Якщо я за щось відстоюю, я йду до кінця. Я борюся за свою спільноту, за своїх людей. Це не лише про мене – це про зміни у світі для всіх", – заявила Демосс. Шанувальники підтримали реперку.

Що відомо про реперку Данк Демосс

Довідка: Данк Демосс (справжнє ім'я – Даджуа Блендінг) – реперка, співачка та авторка пісень з Детройта, штат Мічиган. У її творчому доробку є треки на платформі SoundCloud, зокрема композиція "Trouble".

Інцидент з водієм Lyft вона зафіксувала на відео, яке згодом стало вірусним у TikTok. На записі видно, як водій на ім'я Абрахам відмовляє їй у поїздці, посилаючись на розмір автомобіля та вантажопідйомність шин.

Також раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві реперка із РФ просто так вигнала з концерту хлопця. У мережі — шквал критики через поведінку артистки.