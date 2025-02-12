Навесні всі ремонтуватимуть паливну систему: морози показали, що зимового дизеля в Україні не існує (фото)

Така ситуація на всіх автозаправних станціях країни

Власники дизельних авто зіткнулися з проблемами через якість пального на українських АЗС. Морози в Україні показали, що на усіх автозаправних станціях наявне пальне, яке не підходить для мінусових температур, хоч воно і має фільтруватись до -21°C згідно з документацією.

На це вказав експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін. При температурі всього -10°C дизельне пальне почало кристалізуватися та випадати у білий осад.

Мережі АЗС намагаються терміново розв'язати проблему різними способами. Деякі заправки додають до резервуарів керосин, інші використовують спеціальні антигелеві присадки. Окремі станції вдаються до додавання гальмівної рідини та бензину.

Низька якість "зимового" дизеля та такі екстрені заходи, до яких вдаються на заправках, за словами Льоушкіна, можуть призвести до необхідності ремонту паливної системи автомобілів навесні. Водночас власники АЗС продовжують реалізацію паливно-мастильних матеріалів, незважаючи на виявлені проблеми з якістю.

Також раніше "Телеграф" писав, що якість бензину можна перевірити в домашніх умовах. За належне пальне ваша машина "дякуватиме" вам ще достатньо часу.