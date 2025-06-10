Дешевле в Украине не найти: три лучших авто с классными опциями, которые не ударят по кошельку

Неплохая комплектация за копейки

За четыре тысячи долларов покупатели обычно не рассчитывают на классные опции в автомобиле. Однако, если тщательно подойти к поиску, можно найти машины с электростеклоподъемниками, кондиционером и другими полезными функциями.

"Телеграф" проанализировал авторынок и узнал, можно ли в Украине купить авто за несколько тысяч долларов с приличной комплектацией. Оказалось, что даже в таком ценовом сегменте есть интересные предложения с хорошим набором опций.

Renault Modus 2007 года — 4 000 $ (165 800 грн)

Renault Modus 2007 года выпуска продается за 4000 долларов с пробегом 204 тысячи километров. Автомобиль оснащен двигателем 1.2 литра мощностью 75 лошадиных сил и механической коробкой передач.

Комплектация авто не бедна – есть кондиционер, передние электростеклоподъемники и центральный замок. Машина имеет электроусилитель руля, регулировку руля по высоте и зеркала с подогревом. Среди систем безопасности есть ABS, иммобилайзер и блокировка замков задней двери.

В салоне установлен мультифункциональный руль, складное заднее сиденье и третий задний подголовник.

Nissan Micra 2007 – 3 949 $ (163 000 грн)

Nissan Micra в 2007 году стоит 3949 долларов при пробеге 167 тысяч километров. Автомобиль имеет двигатель 1.2 литра и механическую коробку.

Комплектация авто: кондиционер, передние электростеклоподъемники и центральный замок. Машина оснащена гидроусилителем руля, регулировкой руля по высоте и подогревом зеркал. Из систем безопасности есть ABS, сигнализация и блокировка замков задней двери.

В салоне установлены бортовой компьютер, тонированные окна и декоративная подсветка салона. Дополнительно есть противотуманные фары, задние парктроники и подушки безопасности водителя и пассажира.

Geely MK 2011 — 4 000 $ (165 800 грн)

Geely MK 2011 выпуска предлагается за 4000 долларов с пробегом 160 тысяч километров. Седан оснащен двигателем 1.6 литра мощностью 107 лошадиных сил.

У автомобиля есть расширенная комплектация: кондиционер, передние и задние электростеклоподъемники, центральный замок. Установлены люк, кожаный салон и отделка руля кожей. Из систем безопасности есть ABS и сигнализация. Кроме того, машина оснащена ксеноновыми фарами, дневными ходовыми огнями и противотуманными фарами. В салоне есть декоративная подсветка, обогрев лобового стекла. В автомобиле есть задние парктроники и камера заднего вида.

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