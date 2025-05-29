Никогда не сгниют: "вечные" авто, которые можно купить за копейки в Украине

Машины-долгожители без коррозии: 3 варианта до 5 тысяч долларов на авторынке Украины

В автоиндустрии есть машины, известные своей стойкостью к коррозии. Такие авто не гниют даже если у них 20-летний возраст. Среди таких машин известны марки Hyundai Elantra/Accent, Volkswagen Polo и Chevrolet Lacetti, обладающие неплохой стойкостью кузова.

"Телеграф" проанализировал авторынок и узнал, можно ли сверхустойчивые к коррозии автомобили купить за несколько тысяч долларов. Есть несколько неплохих вариантов по цене 3-5 тысяч долларов.

Hyundai Elantra 2005 (153 361 грн/3 699 $)

Владелец 20-летней Elantra с пробегом 196 тысяч километровговорит, что машина в хорошем состоянии и обслужена. По мотору, ходовой части и коробке замечаний нет. Автомат работает очень хорошо, а по кузову тоже нет замечаний, красить ничего не нужно, присутствует кондиционер и подогрев передних сидений.

Volkswagen Polo 2009 (186 529 грн/4 499 $)

Немецкий хэтчбек с пробегом 232 тысяч километровнаходится в одной семье уже 6 лет. Первый владелец Украины пригнал машину из Германии. Техническое состояние, по словам владельца, хорошее, двигатель масла не берет. Недавно автомобиль тонировали качественной пленкой и сделали химчистку салона. Владелец оценивает состояние машины как хорошее.

Chevrolet Lacetti 2010 (203 154 грн/4 900 $)

Семейный седан с пробегом 264 тысяч километров находится в пользовании одного владельца с 2018 года. Автомобиль пригнали из Франции и установили газобаллонное оборудование. Машина экономична и неприхотлива по техническому обслуживанию. Салон обезшумлен для комфорта пассажиров.

Ранее "Телеграф" писал, какие бюджетные авто есть на авторынке в Луцке в конце мая. Появились выгодные предложения.