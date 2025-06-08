Японская надежность по бюджетной цене: где в Украине можно купить авто за 4000 долларов

Дешевые "японцы" с надежными двигателями есть на рынке Украины

Японские автомобили по всему миру славятся своей надежностью и долговечностью, однако часто ассоциируется с высокой ценой. Однако, на вторичном рынке Украины вполне реально приобрести японское авто, которое прослужит вам годами, по цене до 4000 долларов.

"Телеграф" узнал, какие японские автомобили можно купить в Украине за несколько тысяч долларов.

Дешевые японские авто, которые следует рассмотреть

Mazda 6 2007 года (первое поколение/GG (FL) — 3200$

Этот универсал, выпущенный в 2007 году, предлагается за 3200 долларов. Пробег автомобиля составляет 277 тысяч километров, под капотом – 2-литровый бензиновый двигатель с автоматической коробкой передач и передним приводом. Цвет кузова – серый. Владелец авто указал, что есть некоторые моменты по кузову, а также нуждается в замене некоторых запчастей по ходовой.

Nissan Kubistar 2007 года (первое поколение • 1.5 TD MT (82 л.с.) • Base) — 3700$

Этот минивэн 2007 года из Германии стоит 3700 долларов. Пробег авто – 230 тысяч километров. Он оснащен 1,5-литровым дизельным двигателем (82 л.с.) и механической коробкой передач. Цвет белый. Продавец отмечает, что автомобиль в хорошем состоянии, обслужен, и ничего делать не нужно. Двигатель заводится хорошо и работает без замечаний, коробка переключается без замечаний, по ходовой части нет вопросов.

Nissan Almera Classic 2007 года (первое поколение • 1.6 МT (107 л.с.) • Base) — 3890$

Седан Nissan Almera Classic в 2007 году продается за 3890 долларов. Авто имеет пробег 234 тысяч километров, двигатель 1.6 литра работает на бензине или газе. Коробка передач – автомат, привод передний. Цвет бежевый. Продавец описывает его как рабочий автомобиль на каждый день, экономичный и неприхотливый в использовании, технически без замечаний.

Ранее "Телеграф" писал, какие автомобили с почти вечными двигателями есть на авторынке Украины. Большие пробеги таким моторам совсем не страшны.