Дешевше в Україні не знайти: три кращі авто з класними опціями, які не вдарять по гаманцю

Непогана комплектація за копійки

За чотири тисячі доларів покупці зазвичай не розраховують на класні опції в автомобілі. Проте якщо ретельно підійти до пошуку, можна знайти машини з електросклопідйомниками, кондиціонером та іншими корисними функціями.

"Телеграф" проаналізував авторинок і дізнався, чи можна в Україні купити авто за кілька тисяч доларів з пристойною комплектацією. Виявилося, що навіть у такому ціновому сегменті є цікаві пропозиції з непоганим набором опцій.

Renault Modus 2007 року — 4 000 $ (165 800 грн)

Renault Modus 2007 року випуску продається за 4000 доларів з пробігом 204 тисячі кілометрів. Автомобіль оснащений двигуном 1.2 літра потужністю 75 кінських сил та механічною коробкою передач.

Комплектація авто не бідна — є кондиціонер, передні електросклопідйомники та центральний замок. Машина має електропідсилювач керма, регулювання керма по висоті та підігрів дзеркал. Серед систем безпеки є ABS, імобілайзер та блокування замків задніх дверей.

У салоні встановлено мультифункціональне кермо, складане заднє сидіння та третій задній підголівник.

Nissan Micra 2007 – 3 949 $ (163 000 грн)

Nissan Micra 2007 року коштує 3949 доларів при пробігу 167 тисяч кілометрів. Автомобіль має двигун 1.2 літра та механічну трансмісію.

Комплектація авто така: кондиціонер, передні електросклопідйомники та центральний замок. Машина оснащена гідропідсилювачем керма, регулюванням керма по висоті та підігрівом дзеркал. З систем безпеки є ABS, сигналізація та блокування замків задніх дверей.

У салоні встановлено бортовий комп'ютер, тоновані вікна та декоративне підсвічування салону. Додатково є протитуманні фари, задні парктроніки та подушки безпеки водія і пасажира.

Geely MK 2011 — 4 000 $ (165 800 грн)

Geely MK 2011 року випуску пропонується за 4000 доларів з пробігом 160 тисяч кілометрів. Седан оснащений двигуном 1.6 літра потужністю 107 кінських сил.

Автомобіль має розширену комплектацію: кондиціонер, передні та задні електросклопідйомники, центральний замок. Встановлено люк, шкіряний салон та оздоблення керма шкірою. З систем безпеки є ABS та сигналізація. Додатково машина оснащена ксеноновими фарами, денними ходовими вогнями та протитуманними фарами. У салоні є декоративне підсвічування, обігрів лобового скла. Автомобіль має задні парктроніки та камеру заднього виду.

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