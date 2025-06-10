Повної компенсації не чекайте. Чи можна відшкодувати вартість авто, яке постраждало внаслідок війни

Машину розбило російською ракетою або шахедом — чи віддасть страховка гроші

Автомобілі українців щодня опиняються під загрозою пошкодження або знищення через російські атаки. Ракети, дрони-камікадзе та артилерійські обстріли можуть за лічені секунди перетворити транспортний засіб на купу металобрухту.

На тлі регулярних атак "Телеграф" з'ясував, чи компенсують власникам авто витрати, пов'язані з наслідками ударів окупантів. З’ясувалось, що можливості отримати відшкодування існують, але повну суму ринкової вартості машини повернути майже неможливо.

Що кажуть страховики

У компанії UNIQA нам пояснили, що наявність покриття від воєнних дій залежить від конкретного договору та року випуску автомобіля. Є поліси, які включають такі ризики, а є ті, в яких подібні функції відсутні. При цьому страховики можуть відмовити у страхуванні машин, яким понад 15 років.

Представники ПЗУ розповіли, що страховка від наслідків бойових дій може входити навіть у звичайну страховку. Однак у такому випадку виплата становитиме максимум 12% від страхової суми, але не більше 200 тисяч гривень.

Альтернативою є повний договір КАСКО з воєнними ризиками. Річний платіж становить 1,3% від страхової суми, але точна сума залежить від року випуску авто, зносу та франшизи. Франшиза — це частина збитків, яку власник покриває самостійно. Якщо в договорі передбачена франшиза, до прикладу 5% або 2000 гривень, то виплачують всю суму без врахування цього залишку.

Реальні суми компенсацій

За умови якісного договору можна отримати майже всю ринкову вартість автомобіля у випадку його повного знищення. Проте з суми виплати віднімають франшизу, розмір якої обговорюється заздалегідь при укладанні договору.

А що робити, якщо страховка не покриває воєнних ризиків?

Якщо страховий поліс не покриває воєнні ризики, власники пошкодженого транспорту змушені шукати альтернативні способи повернути частину коштів. Найчастіше такі автомобілі продають на вторинному ринку.

Залежно від ступеня пошкодження машину реалізують на запчастини або для подальшого відновлення. Проте ціни на такий транспорт зазвичай значно нижчі за ринкову вартість.

Ось, до прикладу, власник продає власне авто Ford Fusion 2019 за 8500 доларів. Пробіг авто відносно невеликий — поза 180 тисяч кілометрів. Проте є нюанс — машина добряче пошкоджена практично з усіх боків. "Автомобіль був припаркований біля будівлі, в яку влучив шахед. Вибуховою хвилею був пошкоджений кузов. Авто на ходу, ніяких проблем по ходовій і двигуну, коробці немає", — стверджує власник.

Продається автомобіль за ціною, значно нижчою за ринкову, практично на 50%, бо вартість такої машини навіть після незначної ДТП досягає 12-19 тисяч доларів.

Раніше "Телеграф" також писав, де в Україні можна купити авто за 4000 доларів. Дешеві "японці" з надійними двигунами є на ринку України.