Самые дешевые предложения наибольшего авторынка Украины: какие машины можно купить за несколько тысяч долларов

В начале мая на авторынке появилось много неплохих предложений

Весной на украинских авторынках наблюдается традиционное оживление и обновление ассортимента. Для тех, кто сейчас в поисках надежного автомобиля, эксперты показывают достойные экземпляры, которые можно купить за несколько тысяч долларов.

Vladen auto показал, какие автомобили "не за все деньги мира" можно купить в начале мая на авторынке в Луцке — крупнейшем на западе и в центре Украины.

Opel Zafira — 2012 ров, 8100 долларов

Автомобиль 2012, дизельный мотор. Заявленный пробег – 200 тысяч километров.

Renault Megane 3 — 2013 год 7800 долларов

Автомобиль продается с пробегом в 253 тысячи километров, он оснащен 1,5 дизельным мотором. Шестиступенчатая КПП, четыре стеклоподъемника, есть кондиционер и круиз-контроль.

Dacia — 2009 год, 5300 долларов

Изюминкой этого авто является не только низкая цена, но и то, что семиместное. Автомобиль 2009 года выпуска, имеет пробег 227 тысяч километров и 1,6-бензиновый мотор.

Škoda Fabia 2012 год — 6000 долларов

Автомобиль с дизельным двигателем объемом 1,2 литра предлагается по цене 6 тысяч долларов. Заявленный пробег – 210 тысяч километров. Есть повреждения фары.

Opel Astra 2009 год — 5250 долларов

Машина оснащена 1,6-литровым бензиновым двигателем, пробегом 211 тысяч километров. Другие предложения украинских продавцов можно увидеть в видео.

Также ранее "Телеграф" писал, что купить авто до 3000 долларов в Украине – это реальность. Есть три авто в хорошем состоянии до 3000 долларов, которые можно купить просто уже.