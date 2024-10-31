Украинский раритет был замечен в сердце Ирландии: "Таврия" с закарпатскими номерами катается по Дублину (видео)

В Ирландии заметили легенду украинского автопрома

В столице Ирландии местных жителей и туристов удивило необычное зрелище – по улицам Дублина курсирует легендарная украинская "Таврия" на закарпатских номерах. Этот автомобиль совершил настоящий марафон, преодолев расстояние в 2700 километров от Ужгорода до столицы Изумрудного острова.

Появление украинского автомобиля на улицах Дублина вызвало большой интерес среди местного сообщества. Чтобы добраться до Ирландии, владельцу "Таврии" пришлось проявить изобретательность и выносливость — маршрут предполагал многократное использование паромных переправ.

Особенность этой поездки заключается не только в преодоленном расстоянии, но и в выборе транспортного средства. "Таврия" – автомобиль, давно ставший частью украинской автомобильной истории, теперь демонстрирует свою надежность далеко за пределами родины.

История появления закарпатской "Таврии" в Дублине остается загадкой местных жителей и украинцев. Возможно, это часть большого путешествия, или автомобиль принадлежит кому-то из украинцев, недавно переехавших в Ирландию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по Ирландии катается классический Porsche на украинских номерах. Carrera 90-х годов – это уже классика.