"Теперь Lexus стоит, езжу только на "Ниве": россияне как могут расхваливают свой автопром, в соцсетях ответили

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Россиянам, похоже, ничего другого не остается, как расхваливать свой автопром. Впрочем, достижения российского автомобилестроения нравятся только россиянам. Ведь эти автомобили до сих пор не имеют таких привычных нам функций как ABS и даже подушки безопасности.

Так, на днях на глум подняли сообщение одного из участников фейсбук-сообщества " Нива клуб ". Он решил рассказать, что приобрел российскую "Ниву" как не единственный автомобиль. И теперь вроде бы дорогой Лексус стоит без дела, а он ездит только на "Ниве".

Реакция соцсетей

После этого сообщения соцсети просто разорвало. Сообщение россиянина посмешило не только украинцев, но и самих соотечественников. Одни говорят, что Лексус стоит, ведь на него нет запчастей (из-за санкций в России очень сложно найти запчасти для иномарок), другие шутят, что после поездки "Нивой" могут пройти проблемы со здоровьем и зарастет лысина.

"Просто на Лексусе деталей нет, вот и стоит неприкаянный. А для "Нивы" ремень ГРМ из березовой коры сделал, и сможешь проехать пару км".

"Просто Лексус не мой, поэтому езжу на Ниве. Шеф не дает кататься".

"Лексус стоит ровно там, где сосед его поставил".

"Да, на Ниве можно куда хочешь доехать. Например, в магазин запчастей, к автоэлектрику, в сервис, потом в другой сервис, прокатиться по салонам, когда не могут выполнить гарантийный ремонт, затем изменить контуры сидений, чтобы удобно было ездить, поставить человеческую музыку, купить нормальные колеса и т.д.

Ранее "Телеграф" писал, что оснащение самой прогрессивной российской Lada Vesta удивляет. В ней нет не только подушек безопасности, но и магнитолы и динамиков.