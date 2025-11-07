Укр

Срочно проверьте это в своем авто: чек-лист подготовки к зиме от эксперта

Денис Подставной
Советы автомобилистам на зиму
Советы автомобилистам на зиму

Некоторые системы машины следует проверить с особой тщательностью

Подготовка своего автомобиля к зиме включает не только замену покрышек. Существует минимум, который влияет и на комфорт, и на безопасность.

Автоюрист и опытный водитель Юрий Швец в комментарии "Телеграфу" рассказал о важных нюансах.

Эксперт поделился собственным чек-листом:

  • замена ходовки;

ремонт, осмотр.

  • развал-схождение;
  • замена резины;
  • установка новых дворников;
  • аккумулятор — критически важный элемент;

На морозе его емкость падает, поэтому следует проверить заряд и клеммы.

  • стеклоомыватель;

нужен незамерзающий, рассчитанный на температуру ниже прогнозируемой.

  • тормозная система — требует особого внимания.

Занос при аварийном торможении зависит не от резины, а от системы торможения, состояния колодок, суппортов

отмечает Швец

Кроме того, добавляет эксперт, освещение зимой работает дольше из-за более короткого светового дня. Щетки стеклоочистителей лучше менять каждый сезон.

