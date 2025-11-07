Срочно проверьте это в своем авто: чек-лист подготовки к зиме от эксперта
Некоторые системы машины следует проверить с особой тщательностью
Подготовка своего автомобиля к зиме включает не только замену покрышек. Существует минимум, который влияет и на комфорт, и на безопасность.
Автоюрист и опытный водитель Юрий Швец в комментарии "Телеграфу" рассказал о важных нюансах.
Эксперт поделился собственным чек-листом:
- замена ходовки;
ремонт, осмотр.
- развал-схождение;
- замена резины;
- установка новых дворников;
- аккумулятор — критически важный элемент;
На морозе его емкость падает, поэтому следует проверить заряд и клеммы.
- стеклоомыватель;
нужен незамерзающий, рассчитанный на температуру ниже прогнозируемой.
- тормозная система — требует особого внимания.
Занос при аварийном торможении зависит не от резины, а от системы торможения, состояния колодок, суппортов
Кроме того, добавляет эксперт, освещение зимой работает дольше из-за более короткого светового дня. Щетки стеклоочистителей лучше менять каждый сезон.
