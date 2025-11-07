Срочно проверьте это в своем авто: чек-лист подготовки к зиме от эксперта

Некоторые системы машины следует проверить с особой тщательностью

Подготовка своего автомобиля к зиме включает не только замену покрышек. Существует минимум, который влияет и на комфорт, и на безопасность.

Автоюрист и опытный водитель Юрий Швец в комментарии "Телеграфу" рассказал о важных нюансах.

Детальнее читайте в материале: "Всесезонка", зимние шины и штрафы за летнюю резину: развенчиваем главные мифы украинских водителей".

Эксперт поделился собственным чек-листом:

замена ходовки;

ремонт, осмотр.

развал-схождение;

замена резины;

установка новых дворников;

аккумулятор — критически важный элемент;

На морозе его емкость падает, поэтому следует проверить заряд и клеммы.

стеклоомыватель;

нужен незамерзающий, рассчитанный на температуру ниже прогнозируемой.

тормозная система — требует особого внимания.

Занос при аварийном торможении зависит не от резины, а от системы торможения, состояния колодок, суппортов отмечает Швец

Кроме того, добавляет эксперт, освещение зимой работает дольше из-за более короткого светового дня. Щетки стеклоочистителей лучше менять каждый сезон.

