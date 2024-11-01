Не только шины и аккумулятор: ТОП-5 вещей в автомобиле, которые нужно проверить прямо сейчас

В ближайшие дни на улице сильно похолодает

В Украину движется похолодание и мокрый снег. Температура резко снизится – днем будет от 3 до 8 градусов тепла, а ночью столбик термометра может опускаться ниже нуля. Именно поэтому для автомобилистов эти выходные пора вспомнить о подготовке транспортного средства для зимы.

"Телеграф" собрал ТОП-5 советов, которые подготовить автомобиль к снижению температур, чтобы поездки были более комфортными.

1.Замените шины на зимние

Зимние шины обеспечивают лучшее сцепление на скользких дорогах. Считается, что оптимальный момент для замены летней резины наступает, когда среднесуточная температура опускается ниже +7. Некоторые водители предпочитают "переобуть" машины в начале или середине октября.

Однако в этом году бабье лето затянулось и сопровождалось теплыми температурами, а зимняя резина благодаря своему составу при теплой погоде может быстрее изнашиваться.

Проверьте глубину протектора шин (если у вас остались зимние прошлогодние), чтобы обеспечить надлежащее сцепление на скользкой дороге. Если ваш протектор уже приближается глубиной к критическим по украинским ПДД 1,6 мм, лучше подумать о новом комплекте – чтобы ближе к весне не затевать еще одно переобувание.

2. Залейте омыватель

Заправьте омыватель стекла незамерзающей жидкостью, ведь скоро температура будет достигать ниже нуля. "Незамерзайка" – специальная жидкость для стекла автомобиля, которая не замерзает при -20 или -30 градусах. Рекомендуется заливать "незамерзайку" перед первыми морозами, когда температура днем больше нуля. Если залить позже, вода замерзнет в бачке или форсунках, а разморозить будет сложно.

3.Проверьте, как дела у аккумулятора

Зима может быть нелегкой для аккумулятора вашего автомобиля, ведь холодная погода может взорвать его прочность. Проверьте аккумулятор коррозии и убедитесь, что клеммы герметичны и чисты. Если батарее более трех лет, проверьте ее, чтобы убедиться, что она выдержит зимние месяцы.

Также учтите, что батареи электромобилей менее эффективны в холодную погоду. Химические реакции происходят медленнее низких температур, что приводит к снижению производительности и эффективности аккумулятора. Это означает, что батарея обеспечивает меньшую мощность.

4. Долейте антифриз

Антифриз выполняет то, что следует из названия — предотвращает замерзание жидкости. Большинство людей стремятся доливать воду в радиатор в течение года, и это разжижает теплоноситель. Долив антифриза перед зимой является важной частью подготовки автомобиля к зиме. Когда жидкость не может свободно циркулировать, ваш двигатель перегреется, а ремонт поврежденного двигателя дорогостоящий.

5. Свет и видимость

Зимой темнеет рано, а без включенных фар вас на дороге будет просто не видно другим автомобилистам. Хорошее освещение жизненно важно. Проверьте все осветительные приборы вашего автомобиля:

фары,

стоп-сигналы,

указатели поворота

фонари заднего хода.

Замените перегоревшие лампы и очистите линзы для максимальной видимости. При необходимости отрегулировать свет на замененных лампах вам поможет СТО. Также проверьте стеклоочистители и замените их, если они изношены, чтобы обеспечить свободный осмотр.

Кроме того, запаситесь вперед щетками и скребками для снега и льда, купите пару спреев для того, чтобы растопить лед, приобретите пару мешочков с осушителями воздуха, которые будут поглощать влагу.

Ранее Телеграф прогнозировал, что начало ноября в северной и восточной Европе принесет с собой нестабильные погодные условия. Активность циклонов спровоцирует разнообразные осадки — от дождя до мокрого снега, кроме того, украинцев будут ждать и ветреные дни — до 15-22 м/с, а в некоторых областях и до 19-24 м/с.