Відомий український блогер, публіцист, військовий експерт Кирило Данильченко розповів, що стоїть за словами президента про українські втрати

Тут дивлячись, що розуміти під терміном безповоротні втрати де-факто, а не де-юре.

Списані за 2 роки після досягнення 60 років це безповоротні для Сил оборони цифри. Є в мене знайомий командир "Оси", який мрійливо — а я ще пішов би. Але йому 61, він СТО охороняє.

У кого дружина різко стала інвалідом або за старенькою матір’ю нема ким дивитися, щомісяця сотні і тільки частина побродить по гражданці і повернеться. Багато хто перехреститься і негайно вип’є.

Померлі від хвороб — інфарктів, раку, хто потрапив у ДТП. Зрозуміло, що їх нема у загиблих на полі бою. Але мільйон людей силовиків це як місто розміру Харкова, скільки там за добу гине людей не від воєнних дій?

Померлі на госпітальному етапі та на етапі реабілітації. Не впевнений, що їх взагалі рахують. Якщо я поїхав до Трускавця пити воду і там у мене обірвався тромб або в парку це сталося – це мої статеві труднощі.

Полонені — частина і під час АТО виїжджала за кордон, йшли у релігію, їхали дахом. Може повернеться до строю, може ні, може придатний, може ні.

Про дах, так, хто був у спеціальних установах, той зрозуміє про що я. Багато списаних за цими моментами.

Ну і ті, хто всередині структури перевівся — у того три тромби в нозі, той у розпорядження, той поїхав організовувати мобільні групи по шахедах, і його вкрали, той взяв відношення, а його зманили до навчання.

Для чисельності ЗС нічого не змінилося. Але для конкретного організму потрібна людина і швидше за все вона назавжди втрачена.

Пережив він інсульт, пережив, тільки здатний папірці перекладати й дякую, що не списали.

Тому ворожити з мобілізації, цифр підготовки, законів про 36 місяців, по рунах і Таро безглуздо. Безвісти зниклі та полонені з полеглими на полі бою, 77 тисяч? На 250 армії і 300 000 ОР-1 це взагалі багато, дуже і дуже.

З рештою всіх смертей може і 100. Якщо вас так приваблює ця цифра.

А зі списаними по здоров’ю, по пораненню, догляду за батьками? Отож і воно.

Мене більше хвилює те, що кілька сотень людей з величезної країни поставити на кирку, лопату та екскаватор це проблема. Або що наші дегани у раді знову почали спамити правками. З цифрами історики розберуться.

Джерело: пост Данильченка у Facebook