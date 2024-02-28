Известный украинский блогер, публицист, военный эксперт Кирилл Данильченко рассказал, что стоит за словами президента об украинских потерях

Тут смотря, что понимать под термином безвозвратные потери де-факто, а не де-юре.

Списанные за 2 года по достижению 60 летнего возраста это бесповоротные для Сил обороны цифры. Есть у меня знакомый командир "Осы", который мечтательно — а я бы еще пошел. Но ему 61, он СТО охраняет.

У кого жена резко стала инвалидом или за старушкой матерью некем смотреть, каждый месяц сотни и только часть помыкается по гражданке и вернется. Многие перекрестятся и немедленно выпьют.

Умершие от болезней — инфарктов, рака, попавшие в ДТП. Понятно, что их нет в погибших на поле боя. Но миллион человек силовиков это как город размера Харькова, сколько там в сутки гибнет людей не от военных действий?

Умершие на госпитальном этапе и на этапе реабилитации. Не уверен, что их, вообще, считают. Если я поехал в Трускавец пить воду и там у меня оборвался тромб или в парке это случилось — это мои половые трудности.

Пленные — часть и во время АТО выезжала за границу, уходили в религию, ехали крышей. Может вернется в строй, может нет, может годен, может нет.

Крышей, да, кто был в специальных учреждениях, тот поймет о чем я. Много списанных по этим моментам.

Ну и те, кто внутри структуры перевелся — у того три тромба в ноге, тот у розпорядження, тот поехал организовывать мобильные группы по шахедам, и его украли, тот взял отношение, а его сманили в учебку.

Для численности СО ничего не поменялось. Но для конкретного организма нужен человек и скорее всего он навсегда потерян.

Пережил он инсульт, пережил, только способен бумажки перекладывать и на том спасибо, что не списали.

Поэтому гадать по мобилизации, цифрам подготовки, законам про 36 месяцев, по рунам и Таро бессмысленно. Без вести пропавшие и пленные с павшими на поле боя, 77 тысяч? На 250 армии и 300 000 ОР-1 это вообще-то не мало, очень и очень.

Со всеми остальными смертями может и 100. Если вас так манит эта цифра.

А со списанными по здоровью, по ранению, по уходу за родителями? То-то и оно.

Меня больше волнует то, что несколько сот человек с огромной страны поставить на кирку, лопату и экскаватор это проблема. Или что наши деганы в раде опять начали спамить правками. С цифрами историки разберутся.

Источник: пост Данильченко в Facebook