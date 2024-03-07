У Череповці на металургійному заводі щось вибухнуло: місцеві пишуть про БПЛА, офіційна версія інша

Деяке обладнання виведено з ладу

У російському Череповці вранці 7 березня приблизно о 5:45 стався вибух на виробництві "Северсталь" з боку Четвертої домни. Місцеві телеграм-канали повідомляли, що це може бути пов’язане із ударом безпілотника.

Керівництво металургійного підприємства надало іншу версію. Генеральний директор підприємства Євген Виноградов заявив, що стався "технологічний інцидент".

Вибух у Череповці вранці 07.03

Пресслужба підприємства повідомила, що інцидент стався у доменному виробництві. Деяке обладнання було виведено з ладу. Згідно із заявою, постраждалих та загиблих немає.

Не всі користувачі повірили в офіційну версію. Один із коментаторів запитав, чому нічого не повідомили про безпілотник. Інший користувач зауважив, що варто чекати "фото на каналах ворога", тобто в українських ресурсах. Це вкотре підтверджує недовіру місцевих жителів до заяв офіційних осіб.

Для довідки: Череповець ― найбільше місто Вологодської області з населенням майже 315 тисяч осіб. Місто відоме виробництвом сірників. До кордону з Україною понад тисячу кілометрів, приблизно 1074-1076 км.

Череповець на карті Росії

Зазначимо, що раніше безпілотник ударив по Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінату ім. А.В. Варичева у Желєзногорську Курської області. То була повторна атака. На підприємстві розпочалася пожежа.

У ніч проти 6 березня в республіці Тува стався вибух на ТЕЦ. Не обійшлось без постраждалих. Травми отримали щонайменше 18 людей, з них шестеро перебували у тяжкому стані.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Губкінській нафтобазі у Бєлгородській області стався сильний вибух. Після нього почалася пожежа, горіли три резервуари.