У Череповці на металургійному заводі щось вибухнуло: місцеві пишуть про БПЛА, офіційна версія інша
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Деяке обладнання виведено з ладу
У російському Череповці вранці 7 березня приблизно о 5:45 стався вибух на виробництві "Северсталь" з боку Четвертої домни. Місцеві телеграм-канали повідомляли, що це може бути пов’язане із ударом безпілотника.
Керівництво металургійного підприємства надало іншу версію. Генеральний директор підприємства Євген Виноградов заявив, що стався "технологічний інцидент".
Вибух у Череповці вранці 07.03
Пресслужба підприємства повідомила, що інцидент стався у доменному виробництві. Деяке обладнання було виведено з ладу. Згідно із заявою, постраждалих та загиблих немає.
Не всі користувачі повірили в офіційну версію. Один із коментаторів запитав, чому нічого не повідомили про безпілотник. Інший користувач зауважив, що варто чекати "фото на каналах ворога", тобто в українських ресурсах. Це вкотре підтверджує недовіру місцевих жителів до заяв офіційних осіб.
Для довідки: Череповець ― найбільше місто Вологодської області з населенням майже 315 тисяч осіб. Місто відоме виробництвом сірників. До кордону з Україною понад тисячу кілометрів, приблизно 1074-1076 км.
Зазначимо, що раніше безпілотник ударив по Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінату ім. А.В. Варичева у Желєзногорську Курської області. То була повторна атака. На підприємстві розпочалася пожежа.
У ніч проти 6 березня в республіці Тува стався вибух на ТЕЦ. Не обійшлось без постраждалих. Травми отримали щонайменше 18 людей, з них шестеро перебували у тяжкому стані.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Губкінській нафтобазі у Бєлгородській області стався сильний вибух. Після нього почалася пожежа, горіли три резервуари.