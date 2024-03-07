За тисячу км від України: з’явилося відео удару по металургійному заводу у Череповці

Місцева влада запевняє, що завод продовжує працювати

У мережі з’явилися кадри удару по заводу "Сєвєрсталь" у російському Череповці. Яскравий спалах було видно в іншому районі міста.

Відео публікують у мережі. Примітно, що відстань від України до Вологодської області, де знаходиться завод, приблизно 1 тисяча км.

Вибух на заводі стався рано-вранці у четвер, 7 березня. Гендиректор "Сєвєрсталі" заявив, що трапився "технологічний інцидент", а не атака БПЛА. На кадрах видно, що після вибуху небо осяяв яскравий спалах, а всередині заводу піднялися стовпи пилу і могла повалитися стеля.

Пізніше влада Вологодської області підтвердила, що завод у Череповці атакували дрони. Примітно, що відстань від кордону з Україною до заводу "Сєвєрсталь" близько 1000 км.

"У Вологодській області на підприємстві "Сєвєрсталь" сьогодні вранці стався інцидент у районі доменної печі — потрапляння безпілотного літального апарату невстановленої апаратури. Постраждалих немає, це головне", — написав губернатор Георгій Філімонов.

Також, за його словами, роботу печі не було порушено і підприємство продовжило працювати у штатному режимі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Росії вибухнула електропідстанція, яка живить три оборонні заводи. На місці вибуху нібито було виявлено сліди саморобної вибухівки.