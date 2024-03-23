Військово-політичний оглядач розповів, як пов’язані Росія та бойовики ІДІЛ

Хочу нагадати, що саме росія доклала руку до формування ІДІЛ, так само як зіграла ключову роль у становленні Талібан.

Саме росіяни у складі ІДІЛ були другою за чисельністю етнічною групою! Основним транспортним вузлом виїзду росіян, які вливались до складу ІДІЛ, переважно на території Сирії, був Дагестан.

Майбутні бойовики ІДІЛ, які виїжджали до Сирії з Дагестану, оформляли медичні страховки в дагестанському Фонді обов’язкового медичного страхування (ФОМС). При цьому страховки, пільги, безплатні ліки та інші виплати виплачувалися лінією ФОМС, тобто з бюджету Росії. І це відбувалося протягом багатьох років у регіоні, що знаходиться під повним і безмежним контролем ФСБ.

Варто згадати і те, як із Сирії спецбортами вивозили терористів ІДІЛ та їхні сім’ї, з російським громадянством, які були взяті в "полон" внаслідок стрімкого наступу ССА та вс рф. Своєю чергою, боєздатність сирійських повстанців підривало не тільки протистояння з ССА та вс рф, а й постійні бої з ІДІЛ.

Російські силові структури відправляли у відрядження до країн Близького Сходу тисячі бойовиків, які у складі ІДІЛ вирішували для Москви ті завдання, які вона не могла на той момент вирішити не силами своїх ПВК, які знаходилися в недостатньо оформленому вигляді, не тим більше силами своєї армії.

Саме тому у 2010-х в ІДІЛ і був сформований своєрідний іноземний легіон з росіян, ціле бойове крило, яке поширювало не так вплив ісламської держави, як Москви.