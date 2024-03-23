В США стверджують, що за терактом у "Крокус Холі" в Росії стоїть "Ісламська держава": що відомо

Підрозділ ІДІЛ, який влаштував теракт, вже два роки як "нерівно дихав" до російського диктатора Путіна

В Сполучених Штатах стверджують, що за атакою на концертний зал "Крокус Сіті Хол" дійсно стоїть один з підрозділів терористичної організації "Ісламська держава Іраку та Леванту" (ІДІЛ) – так званий "Вілаят Хорасан" (ІДІЛ-К). Останні два роки представники "Хорасану" зробили критику та погрози на адресу Росії головною темою власної пропаганди.

Про це пише американська газета New York Times, аналогічну публікацію зробила американська служба новин CBS News. Ще у березні американська розвідка попередила російську ФСБ про те, що ІДІЛ планує теракт в Росії, а її члени активно та цілком вільно діють на території РФ.

Розвідувальні служби США з'ясували, що підрозділ ІДІЛ "Вілаят Хорасан", афганський осередок ІДІЛ, узявся до планування терактів на території Європи та Росії. Більшість терактів, які готували ІДІЛ у Європі, було зірвано завдяки роботі спецслужб, тому це призвело до періоду відносного затишшя та недооцінки загрози.

Окрім цього, "Хорасан" останні два роки демонстрував нездорову "зацикленість" саме на Росії, сказав газеті аналітик із питань боротьби з тероризмом у консалтинговій фірмі з безпеки Soufan Group Колін Кларк. За його словами, терористи активно критикували Росію та диктатора Володимира Путіна у власній пропаганді, заявляючи, що на його руках кров мусульман – маючи на увазі війни Росії у Чечні та Сирії, а також вторгнення СРСР в Афганістан.

CBS News, зазначає, що чиновник уряду США підтвердив наявність розвідувальних даних, які доводять відповідальність за теракт саме ІДІЛ, і що у них немає підстав сумніватися в цих заявах. Американський чиновник також підтвердив, що США надали Росії розвідувальні дані про потенційну атаку відповідно до вимоги розвідувального співтовариства "Обов’язок попереджати" – це було зроблено 7 березня у міждержавному порядку, а також у приватному порядку низці російських чиновників.

"Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за атаку в заяві, опублікованій на афілійованих каналах у соціальних мережах. У заяві, опублікованій її інформаційним агентством Aamaq, група заявила, що напала на велике зібрання християн у місті Красногорськ на околиці російської столиці Москви, убивши та поранивши сотні людей. Не відразу вдалося перевірити достовірність претензії", – нагадала новинна служба.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що перед виступом гурту "Пікнік" у підмосковному "Crocus City Hall" 22 березня сталася масштабна стрілянина. В Україні вже прокоментували теракт, заявивши, що наша держава не має жодного відношення до стрілянини та пожежі, але те, що відбулося цілком може бути навмисною провокацією Путіна.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у США прокоментували стрілянину у російському "Крокус Сіті Хол". За їхньою інформацією, Україна не причетна до теракту.