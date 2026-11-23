Кілька разів його життя кардинально змінювалося

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Кане-корсо на імʼя Декстер звик жити з улюбленим господарем, а коли того мобілізували, залишався без їжі й води по три дні. Згодом пса взяв до себе односелець, але у дворі собаку посадили на метровий ланцюг. Там його гавкіт почула жінка, яка приїхала на тиждень провідати маму.

Історію багатостраждального собаки "Телеграфу" розповіла Наталія Рига. Саме вона опублікувала у Facebook оголошення про Декстера.

Як домашній пес опинився на ланцюгу

За словами Наталії, господаря Декстера Богдана мобілізували два роки тому. За собакою доглядала його цивільна дружина. Згодом стосунки пари розладналися. Як писала Наталія в оголошенні, жінка залишала пса самого без їжі й води по три дні.

Богдан приїхав, щоб знайти людину, яка могла б доглядати Декстера. За перетримку просили 500 гривень на добу — таких витрат чоловік собі дозволити не міг. Тож відвіз пса до односельця в Городок на Рівненщині. По сусідству жила мама Наталії.

Декстер дуже сумував на короткому ланцюгу. Джерело: Facebook

"Почула просто, як гавкає цей собака, прийшла до сусідів та запитую про нього. Кажу: "Ви що, завели собаку?"" — пригадує вона.

Наталія шукала Декстеру родину, щоб він не залишився на прив’язі без спілкування. Джерело: Facebook

Дізнавшись, чий це пес, Наталія зателефонувала Богданові. Розповіла, що побачила Декстера на короткому ланцюгу, і запропонувала пошукати для нього дім через групи у соцмережах.

На пошуки дому для Декстера був тиждень

Наталія вже прилаштовувала котів, але цього разу мала знайти господаря для трирічного пса вагою понад 50 кг. Забрати Декстера до своєї оселі в Києві вона не могла: цілий день проводить на роботі, ще й багато часу йде на дорогу. На її думку, постійні тривоги з вибухами — не найкращі умови для тварин. А поки гостювала в мами, забирала його до себе на ділянку, щоб він міг вільно походити.

Кане-корсо дуже потребують спілкування зі "своєю" людиною Джерело: Facebook

"Якщо я поїду, то все — він лишиться на цьому ланцюгу, в кращому разі у вольєрі, і без спілкування з людьми", — так вона пояснила, чому поспішала.

В оголошенні Наталія розповіла, що Декстер знає команди й добре ладнає з дітьми. Додала відео, на якому він гавкає, і описала, як пес переносить життя на прив’язі: "Хлопчик стресує, виє і не розуміє чому все змінилося. А ці очі з питанням…"

"Коли він на відео, яке я в пості викладала, гавкає, то одразу зрозуміло, про що він кричить насправді. Я знаю, що не всі дописи мають таку реакцію, як пост про Декстера, і я вирішила написати просто так, як воно є. Мені здається, що це зіграло дуже велику роль", – пояснила вона.

Після публікації люди почали телефонувати. За той тиждень Наталія застудилася і втратила голос, але продовжувала відповідати на дзвінки. З кожним говорила, зокрема, про те, для чого хочуть узяти Декстера. Деяких охочих цікавило розведення, тож жінка одразу попереджала, що шукає для нього родину.

"У мене зараз дві сторінки списаних номерів людей, які хотіли Декстера, і якщо щось не складеться в цій сім’ї, вони готові забрати", — каже Наталія.

Чоловік проїхав десять годин, щоб забрати собаку

Одним із перших Наталії написав Славко. У його родині вже живе собака тієї самої породи — дівчинка кане-корсо. Щоб забрати Декстера, чоловік відклав роботу й сам приїхав по нього бусом.

"Це щоб ви розуміли: п’ять годин в один бік і п’ять годин в інший", — розповідає Наталія. Для неї готовність Славка провести стільки часу в дорозі багато сказала про те, як він ставиться до пса.

У новій родині для Декстера облаштували місце для відпочинку. Джерело: Телеграф

Багатостраждальний собака нарешті змінив ланцюг на лежанку. Джерело: Телеграф

Тепер Декстер живе на Тернопільщині. У новій родині — подружжя, двоє дітей і бабуся. Для обох собак на подвір’ї є окремий будиночок, схожий на літню кухню. Там стоять їхні дивани.

Декстер намагається вмоститися поруч зі своєю новою подружкою. Джерело: Телеграф

Жінка зізнається, що й сама встигла прив’язатися до Декстера і скучає за ним. Вона підтримує зв’язок зі Славком, а фото й відео пса пересилає Богданові. Коли військовий дізнався, що Декстер у добрих руках, то, за словами Наталії, сказав: "Я хоч зараз зможу видихнути та займатися своєю справою".