Один і той самий відтінок має різний вигляд залежно від освітлення

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У 2027 році, згідно з прогнозами, у моді будуть шавлієві й оливкові відтінки зеленого, насичений і димчастий синій, теракотові, глиняні та кавово-коричневі тони. Головну роль у новій палітрі відводять зеленому.

Про зміну звичної палітри пише nlc, посилаючись на міжнародні прогнози та вибір виробників фарб. В одній кімнаті новий колір стане спокійним тлом для меблів, в іншій достатньо пофарбувати ним одну стіну.

Шавлієвий, оливковий і моховий зелений

Sherwin-Williams назвала кольором 2027 року Celery – м’який зелений із легким жовтуватим відтінком. Behr обрала Grounded – землистий оливково-моховий тон. До прогнозу WGSN і Coloro увійшов Meadowland Green – зелений середньої насиченості, близький до природних відтінків.

Шавлієвий підійде для спальні, вітальні або кухні. Він добре поєднується з меблями зі світлого дуба, натуральним льоном і молочно-білим текстилем. Глибший оливковий додасть виразності кабінету або їдальні.

Шавлієві стіни добре поєднуються зі світлим деревом і молочно-білим текстилем Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Насичений синій – для акценту, димчастий – для спокійного тла

Ще у 2025 році WGSN і Coloro назвали Luminous Blue головним кольором 2027 року. Цей насичений синій набагато яскравіший за звичні світло-блакитні тони. У вітальні ним можна виділити стіну за диваном. Поруч матимуть гарний вигляд меблі теплих деревних відтінків, кремова оббивка й непомітні металеві деталі.

Тим, хто звик до сірих стін і хоче додати кольору без різкого контрасту, підійде димчастий синій. Pittsburgh Paints обрала кольором 2027 року Artifact – приглушений синій із теплим відтінком, а California Paints відзначила глибший Quiet Peace. Ці тони підійдуть для спальні, їдальні або куточка для читання. Їх можна поєднувати зі світлим деревом і бежевим текстилем.

Димчастий синій додає інтер’єру кольору без різкого контрасту Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Теракота й глиняні тони замість холодного сірого

До палітри WGSN і Coloro на 2027 рік увійшов Clay – глиняний відтінок із легким рожевим підтоном. Його світла версія підійде тим, хто хоче відійти від білих стін, але поки не готовий до насиченого кольору.

Теракотові, коричні, пісочні та рожево-бежеві тони виразніші за звичний бежевий, але не перетягують на себе всю увагу. У вітальні, спальні або їдальні їх можна поєднувати з натуральним деревом, ротангом, льоном і керамікою.

Теракотові стіни добре поєднуються з натуральним деревом і ротангом Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Кавові та шоколадні відтінки для затишного інтер’єру

Dunn-Edwards обрала кольором 2027 року French Press Coffee – глибокий кавово-коричневий відтінок із легким сливовим підтоном. У спальні його можна поєднати з кремовою постільною білизною, а в кабінеті чи куточку для читання – зі світлою оббивкою та лампами з теплим світлом.

Глибокі кавово-коричневі стіни добре поєднуються з кремовою постільною білизною Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

У невеликій кімнаті, куди проникає мало денного світла, темно-коричневий колір краще спочатку випробувати на одній ділянці стіни. Те саме стосується й інших відтінків: нанесіть пробний викрас поруч із меблями й подивіться, який вигляд він має в різний час доби. Той самий колір матиме різний вигляд у сонячній вітальні та спальні з вікнами на північ.

Як повідомляв "Телеграф", дизайнери вважають, що текстуровані стіни стануть одним із головних відкриттів в оформленні інтер’єру у 2027 році.