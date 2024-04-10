"Ми маємо справу з Путіним": Зеленський висловився з приводу мирного плану Трампа

Український президент заявив, що російському диктатору не можна довіряти

Президенту країни-агресорки Росії Володимиру Путіну не можна довіряти. Він не виконує своїх обіцянок. Тому мирний план ексглави США Дональда Трампа щодо завершення російської війни в Україні є примітивною ідеєю.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому виданню Bild, коментуючи висловлювання Трампа щодо передачі РФ захоплених українських територій, щоб поставити край бойовим діям.

"Ми тут маємо справу з Путіним. Все, про що він говорив до цього, надалі він робив інакше. Ми не можемо йому довіряти. Якщо справа в тому, що ми просто віддаємо свої території, і якщо ідея полягає в цьому, то це ідея дуже примітивна", — сказав глава держави.

Він зазначив, що готовий ознайомитися з пропозицією Трампа, якщо він насправді має реальний план, як швидко закінчити війну. Зеленський підкреслив, що це величезні ризики та "гра" людськими життями.

"Нам потрібні вагомі аргументи. Ми не зацікавлені у фантастичній ідеї, а реальній. Йдеться про людські життя, ми не можемо жартувати і не можемо ризикувати", — додав Зеленський.

Зазначимо, нещодавно Washington Post опублікував матеріал про план Трампа щодо припинення війни в Україні. Він хоче тиснути на українську сторону, щоб вона відмовилася від частини своїх територій. Щоправда, представники оточення Трампа заявили, що будь-які припущення про його план походять від неперевірених джерел, "які не мають жодного уявлення про те, що відбувається чи що станеться".

Раніше "Телеграф" писав, що колишній спеціальний представник США з українських питань Курт Волкер зазначив також, що заяви Трампа про завершення війни в Україні за добу — далекі від реальності. Адже колишній президент США не знає, як досягти цього.