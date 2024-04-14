В США будуть терміново голосувати за допомогу Ізраїлю: чи проголосують також за Україну

Поки що незрозуміло – чи спробують конгресмени відокремити допомогу Ізраїлю від головного пакета, чи проголосують за все разом

Палата представників Конгресу США наступного тижня в терміновому порядку розгляне законопроєкт про надання підтримки Ізраїлю. Це може бути той самий сенатський законопроєкт, в якому також передбачається 60 млрд доларів США на надання військової допомоги Україні і який заблокований через трампіста Майка Джонсона.

Про це пише американське видання Politico. На тлі атаки Ірану на Ізраїль та нових двопартійних закликів терміново надати допомогу Ізраїлю керівництво республіканців у Конгресі прилюдно оголосило, що наступного тижня відбудеться голосування за пакет.

"У світлі невиправданої атаки Ірану на Ізраїль наступного тижня Палата представників відійде від свого раніше оголошеного розкладу законодавчих засідань, щоб натомість розглянути законодавство, яке підтримує нашого союзника Ізраїль і притягує до відповідальності Іран та його терористичних ставлеників", – сказано у заяві лідера демократичної більшості Палати представників Стіва Скаліза.

Проте поки що незрозуміло, за який саме пакет будуть голосувати конгресмени: чи буде це відокремлений пакет допомоги Ізраїлю, або той самий сенатський законопроєкт, у якому поєднується фінансування також для України та Тайваню. Сам Скаліз пообіцяв надати додаткову інформацію пізніше.

Нагадаємо, Іран 13 квітня пізно ввечері офіційно оголосив про атаку Ізраїля у відповідь на те, що 1 квітня іранські генерали з КВІР загинули у сирійському Дамаску після ізраїльського ракетного удару. Першим відбувся запуск дронів з території Ірану, потім почалися потужні ракетні удари з території Південного Лівану по Ізраїлю. Окрім цього, запускалися дрони з Іраку, Ємену, а також – крилаті та балістичні ракети з Ірану.

Ізраїль після атаки Ірану планує "серйозну відповідь" на цей напад, оскільки запуск ракет та безпілотників безпосередньо з території Ірану є безпрецедентним. Навіть попри те, що офіційно наслідки ударів, визнані ізраїльським урядом, невеликі, Тель-Авів хоче помсти – що не викликає розуміння в ізраїльських союзників.